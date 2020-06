Italie: fait assez rare en juin, la place Saint-Marc à Venise sous les eaux

Venise a connu dans la nuit une marée, de 116 centimètres au-dessus du niveau de la mer.

La place Saint-Marc, l’un des lieux symboliques de la ville italienne de Venise, s’est retrouvée sous les eaux ce vendredi, ont annoncé les autorités vénitiennes. Venise a connu dans la nuit une marée, de 116 centimètres au-dessus du niveau de la mer.

La montée des eaux à Venise se produit fréquemment en automne et en hiver, mais plus rarement en juin. Il faut remonter à 2002 et 2016 pour retrouver la trace d’inondations au mois de juin.

L’on se souvient qu’en novembre dernier, les intempéries avaient causé de gros dégâts dans la ville provoquant notamment, le 12 novembre, une montée des eaux de 187 centimètres, soit la plus haute depuis 53 ans. La place Saint-Marc est toujours submergée, car elle est le point le plus bas de Venise.

Destination privilégiée des touristes, Venise est pour l’heure pratiquement déserte en raison de la crise du coronavirus. Lentement cependant, les visiteurs recommencent à rallier Venise. Les citoyens de l’Union européenne peuvent de nouveau rentrer en Italie depuis le 3 juin.