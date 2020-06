Famiflora acquiert 50% d’une jardinerie et en créera une 3e

Les deux jardineries de Dottignies et de La Panneviennent de se rapprocher. Elles comptent en ouvrir une 3e similaire.

Avec 23 000 m2 de serres et de travées couvertes focalisées sur le jardin, les fleurs, la décoration et l’animalerie, Famiflora, et sa copie conforme, Tropiflora, vaste de 20 000 m2 à La Panne, tiennent la dragée haute de leur secteur sur un territoire comprenant les Flandres occidentale et orientale, la Wallonie picarde et les Hauts-de-France.

Parce que seul, on est fort mais qu’ensemble, on va plus loin, les deux enseignes ouvertes 7 jours sur 7 viennent de conclure une alliance stratégique.

La société anonyme, à cheval sur Dottignies et Evregnies, vient en effet d’acquérir 50% de la SA basée dans la station balnéaire. Chacun conservera son nom bien ancré dans l’esprit de ses clients.

L’objectif de ce rapprochement est clair: rester une référence sur un vaste territoire… et même renforcer ce statut par la création d’une nouvelle entité autonome.

«Nous travaillons sur un projet de troisième magasin en Flandre occidentale, dans le Hainaut ou dans le Nord de la France. Il y a déjà plusieurs dossiers à ce propos sur la table. Plus forts ensemble, grandir ensemble!», résument Christophe Develtere, directeur de Tropiflora SA, et Koen Vandenbussche, directeur général du groupe Famiflora, auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws.