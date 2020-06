Coronavirus | La Fondation Roi Baudouin a distribué 15 millions d’euros pour 1.100 acteurs de terrain

Covid-19: entre mars et mai, la Fondation Roi Baudouin a distribué plus de 15 millions d’euros à 1.100 acteurs de terrain actifs dans la lutte contre la pandémie.

La Fondation Roi Baudouin a distribué entre le mois de mars et de mai de cette année plus de 15 millions d’euros à 1.100 acteurs de terrain actifs dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Cela représente quelque 10 millions d’euros que la Fondation a débloqués sur ses ressources propres, et cinq millions d’euros supplémentaires de dons pour les initiatives de l’organisation.

Ainsi, 500 organisations de lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme ont reçu cinq millions d’euros, environ 300 organisations de première ligne ont reçu trois millions d’euros. Chacune d’entre elles a reçu un montant de 5.000 ou 10.000 euros.

Des besoins urgents ont pu rapidement être satisfaits

«Avec ces soutiens, des besoins urgents ont pu rapidement être satisfaits», s’est réjouie la Fondation Roi Baudouin. Il s’agit notamment «d’aide alimentaire, d’équipements de protection et de désinfectants, ainsi que des technologies permettant de travailler et de communiquer à distance».

En outre, 30 organisations qui épaulent les maisons de repos et de soins ont reçu près de 900.000 euros, indique l’organisme.

La Fondation Roi Baudouin a également prêté main forte à la lutte contre le coronavirus en dehors de Belgique. En Afrique, l’organisation a distribué plus de 200.000 euros à des projets, principalement de sensibilisation, au Burundi et au Congo. En Europe, elle a contribué à hauteur de 150.000 euros au Programme européen pour l’intégration et la migration (EPIM) pour les organisations de première ligne qui aident les réfugiés, en particulier dans les îles grecques.

40.000 dons

Depuis le début de la crise du Covid-19, la Fondation Roi Baudouin a récolté un total de 20 millions d’euros grâce à 40.000 dons, principalement de particuliers mais aussi d’entreprises et d’autres organisations. Quelque cinq millions d’entre eux sont allés à des initiatives propres de la fondation et 15 millions à des initiatives de tiers. Sur ce dernier montant, 10 millions sont allés aux structures hospitalières.

La Fondation Roi Baudouin a également collecté de l’argent au niveau international. Les départements américain (King Baudouin Foundation United States) et canadien (King Baudouin Foundation Canada) ont reçu plus de 8,6 millions d’euros pour des projets en Europe (notamment en Italie et en Espagne) et en Afrique (Congo, Burundi).