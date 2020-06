IronNAM: Suivez en direct Michaël Gillard dans son défi fou

Il y a tout juste un mois, Michaël Gillard grimpait à vélo le "Lesverest": 42 ascensions de la côte de Lesve pour un total de 264km et un dénivelé positif de 4424m, soit l'équivalent d'un demi-Everest. La performance était déjà de taille mais Michaël nous annonçait après cet effort qu'il se lancerait dans un autre défi sportif un mois plus tard.

Et un mois plus tard... c'est précisément ce samedi 6 juin! La date avait été choisie par Michaël Gillard, cet opticien malonnois, pour se lancer dans un autre pari fou, celui de réaliser son IronNAM, en référence cette fois aux triathlons Ironman courus partout à travers le monde. Mais en restant, comme son nom l'indique, à l'intérieur des frontières de la province.

L'Avenir vous propose de suivre Michaël Gillard lors des différentes étapes de son challenge, en direct sur notre page Facebook L'Avenir Namur Sport. Nous vous y attendons ce samedi dès 5h45 du matin pour la mise à l'eau à Malonne, et tout au long du week-end pour faire le point sur l'avancement de cet IronNAM. Il sera bien entendu possible de revivre cet exploit sportif à tout moment sur le site web du journal.

6:02 - C'est parti pour 100 longueurs

Sur les hauteurs de Malonne, à l'arrière du Bauw Centre, Michaël Gillard entame son IronNAM par 2,5km de natation, qu'il effectuera en piscine, dans un couloir de nage de 25m de long. 100 longueurs sont donc au programme pour atteindre ces 2,5km.

06:57 - La natation, ça c'est fait!

"Ça, c'est fait!"... Ce sont là les premiers mots du triathlète juste avant de sortir de l'eau. Il faut dire que la natation est la partie qu'il apprécie le moins dans son effort. "Ce n'est pas ma tasse de thé", annonçait-il avant de se lancer. Ces 2,5km de natation, parcourus en 55 minutes, derrière lui, Michaël Gillard peut maintenant s'attaquer à la deuxième étape de son IronNAM: 200km à vélo, soit 100km d'ascension de la citadelle de Namur (50 montées et 50 descentes).

07:31 - En haut de la première citadelle

À peine le temps de se sécher, et un bref passage à la maison pour se changer, et Michaël Gillard file déjà vers le pied de la citadelle de Namur où l'attendent 50 ascensions (et autant de descentes). Il fait la liaison Malonne-Namur... à vélo, évidemment! Via le Fond de Malonne, la chaussée de Charleroi et en entrant dans Namur par Salzinnes, de manière à arriver en bas de la citadelle et non en haut.

À 7:31, Michaël arrive au sommet de la citadelle une première fois. Plus que 49 ascensions.

10:00 - 22km/h en chantant

Après 4 heures d'effort, Michaël Gillard franchit le sommet de la citadelle pour la 16e fois, soit près de 70km au compteur. À une allure de 22km par heure et... en chantant! Il approche tout doucement de la moitié de la partie roulée.