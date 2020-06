Coronavirus: 280 extensions de terrasses autorisées à la Ville, dispositif ouvert à Saint-Gilles

Déjà 350 demandes et 280 extensions accordées pour les terrasses de la Ville de Bruxelles. Photo News

La Ville de Bruxelles a donné son feu vert jeudi à quelque 280 demandes d’extension de terrasses. Elle avait reçu 350 demandes.

La Ville de Bruxelles a donné son feu vert jeudi à quelque 280 demandes d’extension de terrasses dont elle avait préventivement autorisé l’introduction sans attendre les décisions du Conseil National de Sécurité à propos de la reprise progressive des activités dans le secteur horeca. Celle-ci est prévue lundi prochain, le 8 juin.

Jusqu’à présent, elle a été saisie de 350 demandes. Une nouvelle vague de demandes qu’il reste toujours possible d’introduire, va être examinée, a indiqué jeudi le cabinet de l’échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (DéFI).

Selon celui-ci, les demandes émanent d’établissements de l’ensemble des quartiers de la Ville de Bruxelles (centre, Laeken, Neder-Over-Heembeek, quartiers européen et Louise) mais elles proviennent essentiellement du Pentagone en raison du nombre plus élevé de cafés, restaurants et hôtels qui y sont installés.

Interrogé jeudi soir, l’échevin Fabien Maingain a tenu à préciser que formellement le service concerné de la Ville se rendra dans toutes les artères concernées pour définir, pour chaque établissement, la délimitation au sol de la zone d’extension autorisée. Concrètement, l’ensemble des établissements auront pu ouvrir ces espaces dans le courant de la semaine prochaine, mais pas tous dès le premier jour, soit lundi, a-t-il souligné.