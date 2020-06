Julien Sturbois passe de la RTBF à Nostalgie

Le mercato radio est lancé avec l’arrivée de Julien Sturbois sur Nostalgie.

Arrivé de Bel-RTL en septembre, Julien Sturbois ne sera resté qu’une petite saison sur la RTBF. L’animateur de 37 ans y a notamment travaillé pour Vivacité Bruxelles, le «6-8» sur la Une et à la présentation de la météo depuis janvier. Mais, d’après Sudpresse, il n’était plus passé à l’antenne depuis le 23 mars suite à un conflit interne qui a conduit à une rupture de contrat.

Julien Sturbois ne tarde pas à rebondir puisqu’il sera derrière le micro de Nostalgie dès juillet où il présentera cet été «Nostalgie Summertime».

«Les valeurs humaines que véhiculent Nostalgie correspondent bien à ma personnalité», indique-t-il dans un communiqué de son nouvel employeur. «Je suis ravi de pouvoir partager mon expérience et mon enthousiasme avec une équipe si pétillante. J’ai hâte de communiquer aux auditeurs ma passion pour la musique et pour la vie.»

«Je connais Julien depuis longtemps et j’ai toujours apprécié son travail et ses qualités. Nous sommes convaincus que sa personnalité plaira aux auditeurs de Nostalgie et qu’il s’intégrera parfaitement au sein de l’équipe», a pour sa part réagi Frédéric Herbays, directeur des programmes de Nostalgie.