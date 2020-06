10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Plus d’argent pour le Fonds Blouses blanches; Le blues des photographes déconfinés; La finale de Koh-Lanta, c’est ce soir… Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1. Fonds Blouses blanches: «Une première victoire», selon les syndicats

Les syndicats ont accueilli positivement l’accord conclu sur le Fonds Blouses blanches pour des engagements et la formation du personnel soignant. Ils demandent désormais une revalorisation dans tous les secteurs du non-marchand et déposent un préavis de grève.

2. Horeca: doubler la mise ou cibler les aides?

Long débat hier au Parlement wallon pour examiner les pistes de soutien aux restaurants, cafés et autres établissement de l’horeca. Une partie du secteur rouvre ses portes. D’autres ne se relèveront pas de cette crise.

3. Même en cas de déconfinement total, les photographes n’y croient plus

Ce lundi 8 juin, on franchira une nouvelle (et agréable) étape dans le déconfinement. Pour certains secteurs et certaines professions, les effets du confinement jouent les prolongations. C’est le cas pour bon nombre de photographes et ceux notamment qui se sont spécialisés dans les photos de mariage. Beaucoup de jeunes couples n’ont pas voulu prendre de risques et ont annulé leur mariage ou l’ont reporté à l’année prochaine.

4. Pas de buffet, ni de soirée dansante: ce restaurant est contraint de fermer ses portes définitivement

Lundi, de nombreux restaurants rouvriront leurs portes. D’autres n’auront pas cette chance… Le TchaTcha Grill a déposé le bilan la semaine dernière.

5. Genappe: la reine Mathilde joue au baby-foot à La Baïne

La reine Mathilde a visité La Baïne, un lieu d’accueil pour la jeunesse, basé à Houtain. Elle a rencontré les jeunes et a même joué au kicker.

6. Ce jeune architecte neupréen catapulte le design

Loïc Lempereur vient de lancer une plateforme digitale, WhatisD, visant à promouvoir le design de mobilier et ses créateurs.

7. Orange devra augmenter ses tarifs au profit de VOO et Telenet

Les nouveaux «loyers» de VOO et Telenet forceront Orange à revoir à la hausse certains tarifs dès 2021.

8. Maud Bamps, gagnante belge de Koh-Lanta: «Je pourrais être une aventurière à vie»

Alors que la finale de Koh-Lanta a lieu ce soir, la gagnante 2019,Maud Bamps, continue de rêver d’expéditions hors normes.

9. Hoshi, Hinds, Sarah Jarosz, Talisco et les autres sorties de la semaine

La chanteuse française Hoshi sort «Sommeil levant», un deuxième album, plus introspectif, plus personnel. «J’en avais besoin.»

10. Au moins 300 000€ pour tester les joueurs de Pro League

Les joueurs des 24 clubs de Pro League seront testés une première fois avant le 1er juillet. Un protocole est en cours d’élaboration.

