1re en 70 ans: le parc de Forest va être rénové et recevra plaine de jeu et théâtre de verdure

Le parc de Forest, à la frontière avec Saint-Gilles, va être rénové. La Commune annonce l’octroi du permis. Un théâtre de verdure et une plaine de jeu seront créés. Beliris est à la manœuvre. Début des travaux: automne 2020.

«Depuis que j’ai pris mes fonctions, il ne se passe pas un jour sans que je reçoive un message d’un citoyen s’inquiétant de l’état de ce parc».

Le Bourgmestre de Forest Stéphane Roberti (Écolo) n’entendra bientôt plus parler de ces plaintes puisqu’il annonce «une étape très importante» pour les habitants de Forest et Saint-Gilles: le parc de Forest va enfin être rénové et c’est une très bonne nouvelle». La Commune se félicite en effet ce 5 juin de l’octroi du permis pour la rénovation de ce vaste espace vert de 13 ha à la frontière des deux communes. Il s’agit d’une première en... 70 ans!

Les parents y verront une bonne nouvelle: l’ancien bac à sable, plus souvent considéré comme un canisite, recevra une plaine de jeu en bois réservée aux enfants jusqu’à 12 ans. Les chemins seront réaménagés et des circuits accessibles aux PMR dessiné. Les bâtiments seront restaurés, comme le mobilier (bancs, lampadaires, poubelles...) et deux fontaines à eau potable ajoutées. Plus impressionnant: un théâtre de verdure sera aménagé en face du chalet.

L’ancien bac à sable recevra une plaine de jeu. Le chalet sera rénové et verra s’implanter un théâtre de verdure. Les chemins seront restaurés. EdA - Julien RENSONNET / Beliris

«Quant au patrimoine arboré, une nouvelle étude phytosanitaire sera effectuée en vue de limiter les abattages au strict nécessaire». Des concertations avec les riverains seront organisées à ce propos, l’abattage restant un sujet sensible à Bruxelles. Les arbres remarquables seront en outre signalés et la butte qui surplombe l’avenue Marie-Henriette sera restaurée.

Enfin, la gestion des eaux favorisera l’infiltration pour éviter que ces terrains très pentus ne causent des inondations dans les quartiers en contrebas. «Actuellement, l’eau dévale à travers le parc jusqu’au rond-point, emportant avec elle le revêtement des chemins», précise Alain Mugabo, Échevin de la Ville verte (Écolo). «Avec les dispositifs d’infiltration, l’eau qui tombera dans le parc y restera dans le parc en évitant l’érosion des chemins. On prévoit aussi une zone centrale inondable permettant de retenir plusieurs dizaines de m³ d’eau, ce qui permettra de la laisser s’infiltrer petit à petit»

Le patrimoine arboré remarquable bénéficiera d’un affichage. EdA - Julien RENSONNET

Le projet sera mené par Beliris et intervient après 10 ans d’études pour étudier tous les aspects de cet immense espace vert dont la création remonte à 1875, soit bien avant la construction de nombreux quartiers le ceinturant désormais. La restauration débutera par le chantier des bâtiments. Elle devrait commencer dès cet automne. Le montant des travaux est de 5,5 millions d’euros.