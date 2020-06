Printemps Grandeur Nature: du chapeau à la botte on voyage dans le Hainaut ce samedi

Pour ce troisième numéro Printemps Grandeur Nature Adrien Joveneau et toute son équipe vous donnent rendez-vous dans la Botte du Hainaut.

En compagnie de Cyrille Guiot, maraicher passionné et gérant de la Ferme du Tchapia située au village de Presgaux, Adrien vous fera découvrir les beautés naturelles de la région, son patrimoine local et ses produits du terroir.

- Spécialisée dans la vente de plants ou simplement de légumes, sur ce territoire de 5 hectares, Cyrille Guiot a façonné son entreprise. Depuis 2016, après une formation de Bio-ingénieur en agronomie à Gembloux et quelques années à explorer le monde pour comprendre le mode de fonctionnement des fermes biologiques, Cyrille a développé son projet sur base de techniques durables et respectueuses de l’environnement.

-

- En cette période de déconfinement, les escapades à travers le pays sont désormais autorisées. Une chance pour Lou et Raphael, deux WWOOFers bruxellois venu apprendre les techniques de maraîchage à la ferme de Cyrille. Le WWOOFing, terme issu du mot WWOOF, World-Wide Opportunities on Organic Farms, est un réseau mondial de fermes biologiques qui propose d’accueillir des WWOOFers pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire, leur quotidien et leurs activités, en offrant à ces derniers la possibilité d’être logés et nourris. Ce concept né dans les années 70 en Angleterre est désormais répandu dans le monde entier.

- En maraîchage, Lou et Raph commencent à s’y connaître, ce n’est pas leur première expérience dans le milieu. En effet, ces deux jeunes bruxellois sont partis un an en Asie pour découvrir le monde et les autres cultures. A leur retour, plus question de poursuivre la routine «métro-boulot-dodo». Aujourd’hui ils parcourent les fermes à la recherche de nouvelles techniques agricoles. Passionnée par la nature et les plaisirs qu’elle nous offre, Lou a même créé un podcast: Le champ des possibles.

-

-

La botte du Hainaut, c’est une multitude de producteurs locaux amoureux de la nature comme Jonathan Detiffe, gérant de la pisciculture des Etangs de Cendron. Ici, à la limite de la frontière française, en creux de vallée, le chant des oiseaux s’harmonise parfaitement avec le ruissellement de l’eau. Dans les bassins piscicoles, on élève la truite arc-en-ciel et du saumon. Une fois pêchés, les poissons sont vendus dans la région. Plus qu’une pisciculture, les Etangs de Cendron proposent également des hébergements en gîtes ou logements insolites comme la bulle ou la cabane dans les bois. Sur place, d’autres bassins, aménagés en zone Natura 2000 permettent la pratique de différents types de pêche accessible aux curieux qui passeraient par là.

- Pierre-Yves et Sophie Verbois, deux agriculteurs passionnés de la région habitent également le village de Cendron. Membres de la coopérative Fairebel/Fairecoop, ils ont repris l’exploitation familiale et produisent du lait. Un travail qu’ils mènent en duo depuis plusieurs années. A la ferme, les journées sont souvent longues: réveil à 5h00 du matin pour terminer à 19 heures le soir. Leur plaisir entre deux traites, s’évader en pleine nature à vélo ou à pied pour profiter des beautés de l’écosystème local.

- Traverser la Botte du Hainaut sans passer par Chimay, c’est comme boire une bière sans mousse, ça ne se fait pas! Nous terminons donc naturellement notre périple au château de Chimay. Construit sur un promontoire rocheux dominant la vallée de l’Eau Blanche, ce manoir résidentiel datant du XVIe siècle, est toujours habité par la famille princière des Chimay. Dans le jardin intérieur, Cyrille a troqué son râteau contre une mandoline. En compagnie de ses amis du groupe Fracaban, il pousse la chansonnette!

Une surprise de taille qui donne la note finale de l’émission Printemps Grandeur Nature!

-