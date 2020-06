Lauffray, Gazzotti, Navarro: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 4 juin

Les librairies ont rouvert. Du coup, le jeudi est à nouveau le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une géante qui dérange, un pirate gaffeur et un cadre supérieur qui se rebelle. Prêts? C’est reparti.

1 Géante

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Elle était une fois Céleste, géante véritable, orpheline recueillie au cœur de la montagne, petite dernière d’une famille de six frères.

Et quand vient le temps où chacun s’envole du cocon familial, Céleste veut elle aussi arpenter de nouveaux horizons. De la Vallée aux Marais en passant par Dorsodoro, elle découvrira l’hostilité créée par la différence, les injustices de la guerre ou de la religion mais aussi l’amour et pourquoi pas, au bout du chemin, la liberté d’être elle-même?

Notre avis en un mot: IMPOSANT

Un bébé géant, étrange? Pour le lecteur, peut-être. Mais pas pour Jean-Christophe Deveney, qui insiste davantage sur l’étrangeté de sa condition de… femme pour faire du destin de Céleste un conte initiatique extrêmement singulier. Et finalement très intelligent. Notre chouchou post-confinement.

Au dessin, la jeune Nuria Tamarit, éditée en français pour la première fois, prouve l’excellente santé de la bande dessinée espagnole.

Delcourt Deveney/Tamarit, 192 p., 27. 95€.

2 Raven (T.1)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Au XVIIe siècle, alors que le pavillon de l’Union Jack flotte sur la mer des Caraïbes, Raven, un jeune et impétueux pirate décide de mettre la main sur un prétendu trésor, promis à l’infâme gouverneur de Tortuga qui fait appel à Lady Darksee, une redoutable femme pirate, en échange du pardon royal.

Mais Raven, qui assiste à la scène, décide de les devancer et d’agir seul grâce à un plan de l’île où se situerait le trésor.

L’île volcanique, perdue dans les Caraïbes et peuplée par une tribu cannibale, s’avère pourtant dangereuse… Et c’est précisément sur celle-ci que le nouveau gouverneur de Tortuga et sa famille, venus de France, ont échoué après un long voyage…

Notre avis en un mot: AVENTUREUX

Mathieu Lauffray, c’est le génial dessinateur qui avait mis en images le Long John Silver du non moins génial Xavier Dorison. Il revient aux pirates avec Raven, mais cumule cette fois dessin et scénario.

Pour le coup, son vaurien-héros semble emprunter, sur ce premier tome, des chemins davantage balisés: c’est moins surprenant, mais le bol d’air frais est revigorant au sortir du confinement. Quant au dessin, ça reste du Lauffray, restons sérieux.

Dargaud «Némésis», Lauffray, 56 p., 15€.

3 Seuls (T.12)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Saul est inquiet: il n’arrive pas à utiliser ses pouvoirs à volonté et certains membres du Conseil commencent à se demander s’il est vraiment l’Élu du Bien et, à ce titre, leur empereur légitime. Et suite à des décisions particulièrement cruelles de Saul? comme celle de marquer les enfants de la Huitième Famille au fer rouge? de vives tensions sont apparues à Néosalem, rendant tout le monde très nerveux.

Pour resserrer la cohésion de son peuple, Saul décide d’organiser de nouveaux jeux… plus intenses que précédemment. Des jeux qui s’achèveront systématiquement par la mort des perdants! Saul décide de sortir Leïla de la Chambre Blanche pour la faire participer. Armée d’un simple couteau, elle doit arriver à attaquer un candidat aux yeux bandés, posté sur une colline et qui dispose d’une mitraillette. De plus, le parcours est truffé de fils de fer barbelés munis de clochettes. Et si elle réussit cette épreuve de colin-maillard améliorée, d’autres encore plus tordues l’attendent.

Mais à l’aide de quelques amis qui lui sont restés fidèles, Leïla va arriver à tourner ces jeux à son avantage et à provoquer une véritable révolution parmi les esclaves de Néosalem.

Notre avis en un mot: JOUEUR

Comme on avait décroché depuis un moment, on a relu les tomes précédents. Et force est de constater qu’en dépit de son incroyable complexité, le scénario de Vehlmann continue de tenir la route (même s’il faut parfois revenir sur ses pas, histoire de resituer un personnage ou un prénom).

Un épisode aux vrais faux airs d’Hunger Games, où Leïla tient la vedette.

Dupuis Vehlmann/Gazzotti, «Les révoltés de Néosalem», 48 p., 10, 95€.

4 Stop Work

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Acheteur et cadre «à l’ancienne», Fabrice adore son travail. Il attend impatiemment une promotion, qui, patatras, lui passe sous le nez.

Aigri, il est de plus en plus insupporté par les nouvelles règles de conduite dans l’entreprise, dictées par l’EHS: Environnement, Hygiène et Sécurité, le service qui forme les employés à descendre des escaliers sans se casser le sacrum ou encore à manipuler des feuilles de papiers sans s’ouvrir les veines.

Mais dans cette absurdité, Fabrice voit soudain une manière de se venger et de sabrer le fonctionnement de son entreprise…

Notre avis en un mot: JUBILATOIRE

À travers la promotion ratée d’un chefaillon sans dignité, Schwartzmann et Morgan Navarro brossent le portrait peu reluisant, souvent absurde et finalement jubilatoire, du monde moderne de l’entreprise.

Puisse le nouveau monde l’engloutir.

Dargaud Schwartzmann/Navarro, 136 p., 18€.

5 La promesse de la Tortue

Grand Angle - Le résumé de l’éditeur

En 1642, deux ans après son héroïque reprise de l’île de la tortue aux Anglais, le gouverneur Levasseur fait venir des prisonnières françaises, voleuses et prostituées, pour servir d’épouses aux flibustiers et sédentariser la population.

Parmi elles, Quitt, Apolline et Louise, trois femmes catapultées dans un monde violent et exclusivement masculin, vont conclure un pacte d’amitié pour s’entraider et survivre coûte que coûte.

Mais dans cette période de fureur, leurs routes et leurs aspirations vont bientôt diverger, mettant leur amitié puis leur vie même en péril.

Notre avis en un mot: SOLIDAIRE

Encore des pirates, et toujours l’île de la Tortue au centre de ce récit relatant le destin d’un convoi de filles de mauvaise vie envoyées là-bas, comme au bagne, pour calmer les ardeurs des fripouilles locales.

Une approche originale, cristallisée autour de la solidarité de circonstance unissant trois de ces prisonnières françaises. Pas mal.

Grand Angle Piatzszek/Tieko, 64 p., 14.90€.

6 Lynx (T.1)

Paquet - Le résumé de l’éditeur

Dans un futur lointain, les agents Bor de la Roque et Annet Pyriev du Département Interplanétaire de Prévention des Catastrophes Écologiques enquêtent sur des planètes éparpillées aux quatre coins de la galaxie.

Les agents du DIPCE sont appelés les Lynx car, autrefois, ces prédateurs furent réintroduits sur la planète Terre pour rétablir certains déséquilibres écologiques.

Chaque album de la série, au travers d’un récit de science-fiction, permet de découvrir un ou plusieurs mondes, une ou plusieurs catastrophes écologiques, et les enjeux qui y sont liés. Chaque album est un one-shot qui se suffit à lui-même. Il sera cependant préférable de lire les titres dans l’ordre chronologique de parution afin de savourer pleinement l’évolution psychologique des personnages principaux.

Notre avis en un mot: ÉCOLO

L’éditeur a raison de mettre le lecteur en garde: il faudra sans doute quelques albums pour mieux prendre la mesure de la richesse des mondes ici développés.

On peut toutefois déjà souligner l’ambition résolument écologique d’une série venue transposer à l’échelle de la galaxie les problématiques environnementales aujourd’hui rencontrées sur Terre.

On regrettera par contre un dessin (et des couleurs) trop marqué(s) numériquement.

Paquet Erremin/Perrotin, 48 p., 14, 90€.

7. Esmée: envoyée d’outre-tombe

Jungle - Le résumé de l’éditeur

Depuis quelque temps, la tranquillité des morts du cimetière des Bosquets est troublée par des appels de vivants! Ils décident d’envoyer Esmée, une adolescente morte au XVIIIe siècle enquêter sur ces étranges phénomènes.

Stupéfaite, émerveillée, horrifiée mais aussi fascinée, Esmée va découvrir la vie des ados d’aujourd’hui. Sa vie, ou plutôt sa mort va en être bouleversée…

Notre avis en un mot: BOITEUX

Une «jeune» fantôme du siècle des Lumières découvre le monde moderne.

L’univers est sympa mais, on a beau retourner cet album dans tous les sens, il manque un bout d’histoire.

Peut-être est-ce un premier tome?

Jungle Naumann/Villemin/Schaller, 48 p., 12., 95€.

8 Une aventure de Mystère et boule de gomme

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Engagé comme majordome par le baron Mystère, obsédé du secret, le jeune Boule de Gomme tente de s’adapter et de faire bonne figure.

S’il s’en tient à ses prérogatives, très vite, il note des détails troublants. La nuit, d’étranges allées et venues dans les couloirs font grincer les planchers et claquer les portes mais «La curiosité est un vilain défaut» et tenu par ce principe maternel, Boule de Gomme se refuse à épier par les trous de serrure.

Jusqu’au jour où il craque…

Notre avis en un mot: IRRÉSISTIBLE

Entre Tim Burton et Arsène Lupin, il y a cette farce, noire et irrésistible, que proposent Arnaud Le Gouëfflec et Pierre Malma.

Une enquête surréaliste, raffinée, généreuse et envoûtante, avec supplément de réalité augmentée.

Delcourt Le Gouëfflec/Malma, 96 p., 16, 50€.

9 Le dragon ne dort jamais

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Pavel et Mikulas sont tous deux serfs au service de Sire Albrecht, un valeureux seigneur mandaté par le duc Ulrich de Bohême. Un jour, les deux compagnons découvrent un ravin au fond duquel vit un dragon.

Blessé par le souffle de ce dernier, Albrecht se retrouve paralysé, errant entre la vie et la mort dans un monde de songes et de souffrances… Sa communauté se retrouve alors en proie au doute, ne sachant plus quelle conduite tenir: se soumettre au dragon et lui faire des offrandes, ou bien le combattre et tenter de l’éradiquer définitivement?

Revisitant le récit médiéval fantastique, cette épopée dans la Bohême du XIe siècle est pleine de batailles et de spectres. La grandeur d’âme et la perfidie, l’individuel et le collectif s’opposent sans cesse, faisant de cette histoire un conte moral tout à fait contemporain…

Notre avis en un mot: BRILLANT

Cette bande dessinée… tchèque est sortie au pire moment, juste avant le confinement.

Avec un dragon pour métaphore de nos instincts primaires au cœur d’un Moyen Âge où un chevalier blessé laisse ses ouailles seules face au danger, elle mérite pourtant, avec sa poésie et son format italien, tout votre amour.

Casterman Masek/Baban/Grus, 152 p., 25€.

10 Green Class (T.2)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Le géant végétal a brisé le mur qui isolait la région. La quarantaine est rompue et nos héros peuvent découvrir le monde extérieur.

Leur déception est terrible, la contamination s’est étendue à tout le pays. Mais Lucas, Beth, Linda et Sato n’ont pas le temps d’y penser.

Le géant a emmené Naïa et Noah, et il est urgent de les retrouver.

Notre avis en un mot: CONFUS

Les zombies écolos s’affirment dans ce second tome du survival effrayant et aventureux proposé par le duo Jérôme Hamon/David Tako.

Le graphisme est impressionnant, l’histoire, elle, est confuse.

Le Lombard Hamon/Tako, 64 p., 12, 45€.

11 Enfin libre

La Boîte à Bulles - Le résumé de l’éditeur

Au commencement était une lettre… une lettre mystérieuse d’Agathe à son père, priant ce dernier de ne surtout pas la rechercher. Convaincu que sa fille n’est pas partie de son plein gré, Monsieur K part à sa recherche dans les rues de Paris.

S’ensuit une longue descente aux enfers, un chemin qui va l’amener à rencontrer puis à passer outre les conseils de personnages énigmatiques tels W. le pragmatique détective, N. le musicien balayeur, Bashô le chat poète, l’araignée sur l’épaule, le petit joueur de bille et… Enfin Libre, eux-mêmes. Ces personnages ne seraient-ils pas, au final, que des parts de lui-même qu’il lui faudra assimiler?

Pendant ce temps, Agathe, en plein monde onirique, semble œuvrer à retrouver les couleurs et les dimensions d’un monde devenu trop plat pour elle. L’un et l’autre vont devoir travailler sur eux-mêmes, chacun de leur coté, afin de pouvoir (mieux) se retrouver. Nettoyer son passé, se faire de la place, accepter ses erreurs et avancer.

La musique des sphères leur permettra-t-elle de se retrouver?

Notre avis en un mot: INCOMPRÉHENSIBLE

Quel étrange OVNI que ce roman graphique proposé par Renaut et Barou.

Sur fond d’enquête d’un père sur la disparition de sa fille, voilà un livre poétique et joli, mais complètement incompréhensible.