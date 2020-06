5 vélos électriques pour la police boraine

La police boraine a fait l’acquisition de vélos à assistance électrique pour ses commissariats de quartier.

La police boraine vient d’acquérir 5 vélos à assistance électrique . Ces achats sont motivés par 2 aspects: favoriser une mobilité douce et faciliter le contact avec les citoyens. Car à vélo, le citoyen peut plus aisément apostropher les policiers, qui eux peuvent facilement s’arrêter, l’écouter et discuter sans gêner la circulation.

Ces vélos seront destinés aux commissariats de quartier, chacun étant équipé du sien. Si les commissariats disposaient déjà de vélos, il faut reconnaître que se rendre dans certains quartiers vallonnés avec un deux-roues n’était pas toujours commode. Ces vélos à assistance électrique faciliteront désormais la tâche.

Ils permettront également une augmentation des patrouilles sur le Ravel où la police est régulièrement appelée pour des faits mais dont l’accès en voiture n’est pas toujours aisé.

La flotte de vélos pourrait être amenée à se développer en fonction du succès rencontré. De marque Granville et de couleur blanche, ils ont été habillés des rayures police. Leur vitesse maximale est de 25 km/h, répondant ainsi à la législation «vélo électrique.»

Au total, l’investissement se chiffre à 14 270€ TVAC, équipements supplémentaires compris.