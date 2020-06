12 projets bénéficieront du premier budget participatif de Watermael-Boitsfort

Watermael-Boitsfort annonce les lauréats du premier budget participatif de son histoire. 1099 citoyens ont départagé 39 projets pour en retenir 12.

La commune de Watermael-Boitsfort annonce ce 4 juin qu’elle accorde «pour la première fois» un budget participatif à plusieurs projets initié par ses habitants. 1.099 personnes ont participé au vote. La commune mettra elle-même en pratique deux des projets lauréats, et 10 autres idées seront réalisées par ceux qui les ont proposées.

L’exercice consistait pour les votants à répartir 110.000€ entre les 39 projets retenus par le Collège et les services communaux, avec un maximum de 5.000€. Ces idées émanaient de 66 projets élaborés lors de 4 rencontres ayant mobilisé 200 personnes. «Il y en avait pour tous les prix, de 107 à 35.000 euros, des idées simples et plus élaborées, des projets sérieux et d’autres beaucoup plus originaux et sortant des sentiers battus», se souvient l’échevine de la participation Cathy Clerbaux (Écolo).

Ensuite, la phase de vote en ligne a permis de départager les projets. «Les grands gagnants sont des projets qui favorisent le vivre ensemble et la protection de l’environnement», défend le communiqué de la Commune. 1099 personnes ont participé au vote, soit 5,5% de l’électorat, et ce malgré un système informatique un peu ardu destiné à prévenir toute possibilité de fraude. Au total, 5327 votes ont été enregistrés sur les divers projets.

Le Bourgmestre Olivier Deleuze se félicite du déroulement du processus: «J’ai été positivement surpris du nombre de votes, peut-être que justement le contexte un peu particulier a-t-il incité les gens à s’impliquer plus dans la vie de leur commune?»