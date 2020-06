Du courrier fauché sera distribué dans les boîtes des destinataires à Brunehaut

Le courrier qui a pu être sauvé sera distribué à ses propriétaires. Com.

En promenant son chien, une dame a découvert du courrier récent abandonné au bord d’un chemin, à Ere. Une partie a été fauchée.

Jeudi, vers 15 h, une dame qui promenait son chien au Vieux chemin d’Ere, à hauteur de l’ancienne briqueterie, a trouvé des lettres, des magazines et des folders publicitaires éparpillés au bord du chemin ainsi que sur le talus bordant celui-ci.

C’est suite au passage récent de la faucheuse communale que cette découverte a été effectuée, une partie du courrier était d’ailleurs complètement déchiquetée. Le conducteur de la faucheuse n’a manifestement pas vu que sa machine ne coupait pas que les hautes herbes…

Parmi ce qui a pu être sauvé, figurent notamment des enveloppes renfermant vraisemblablement des factures, les différents cachets de Bpost étant datés du 18 mai dernier.

Un agent de Bpost qui a eu vent de cette histoire via les réseaux sociaux, s’est proposé de distribuer le courrier aux différents destinataires.

On ignore comment et pourquoi ces plis postaux ont pu être abandonnés à cet endroit. L’hypothèse la plus vraisemblable serait celle d’un acte volontaire commis par un stagiaire «remercié» précisément durant la période à laquelle furent estampillées les lettres.

La plupart des missives retrouvées intactes sont adressées à des habitants de Brunehaut.