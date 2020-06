Coronavirus: les forains plaident pour une Foire du Midi en août... et pansent leurs plaies avec un DJ set

Patrick De Corte (à d.) et son fameux fritkot accueillent les équipes du Boeremet ce jeudi soir en live sur Facebook. Boeremet

Oublié du CNS, les forains? C’est leur sentiment. Il n’y a toujours pas de fumée blanche pour la Foire du Midi. Pendant qu’ils rongent leur frein, les forains accueillent ce 4 juin un DJ set offert par le Boeremet.

Les forains ont le sentiment d’avoir été oubliés par le Conseil national de sécurité (CNS), commente jeudi le président de l’Union professionnelle des Forains bruxellois, Patrick De Corte, alors que le CNS n’a autorisé la reprise des foires et kermesses qu’à partir du 1er août. Pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise officiellement concernant la tenue ou non de la Foire du Midi 2020, normalement prévue le 18 juillet.

Les forains se disent prêts et rongent leur frein en attendant davantage de clarté de la part des autorités. «Nous avons le sentiment de ne pas être pris en considération. Les parcs d’attractions peuvent ouvrir dès le 1er juillet. Quelles différences par rapport à nous? Les petites kermesses ne peuvent pas ouvrir sans que l’on comprenne pourquoi. Pour la Foire du Midi, je peux encore comprendre mais pourquoi pas les plus petites kermesses? «, s’interroge Patrick De Corte. «Nous sommes prêts et nous pouvons être opérationnels en quelques jours», insiste-t-il.

Le flou entoure toujours l’organisation de la Foire du Midi à Bruxelles, prévue initialement du 18 juillet au 23 août. «Jusqu’à présent la Foire du Midi n’est pas annulée», confirme Patrick De Corte. «Tout n’est pas encore clair mais nous espérons pouvoir organiser l’événement, même si ça ne doit être qu’à partir du 1er août. Si nous pouvons ouvrir à cette date, ça ne fera pas une grande différence, quitte à pouvoir la prolonger un peu plus en août si c’est possible», a-t-il ajouté.

Les forains ont déjà planché sur plusieurs mesures sanitaires qu’ils pourraient mettre en place pour répondre aux exigences. «Nous pourrions prévoir les mêmes mesures que les parcs d’attractions: distanciation sociale, port du masque, mise à disposition de désinfectant, désinfection des attractions, etc. Nous avons encore des réunions prévues avec la Ville de Bruxelles mais nous attendons des recommandations. Nous écouterons ce qu’on nous demandera de faire», conclut-il.