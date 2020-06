Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 4 juin. Cet article est mis à jour en permanence.

Bilan du jour en Belgique: 21 hospitalisations et 28 décès lors des dernières 24 heures

Sciensano a publié les chiffres de ce jeudi 4 juin relatifs à l’épidémie de coronavirus en Belgique.

Fonds Blouses blanches: «Une première victoire», selon les syndicats

Les syndicats ont accueilli positivement ce jeudi l’accord conclu sur le Fonds Blouses blanches pour des engagements et la formation du personnel soignant. Ils demandent désormais une revalorisation dans tous les secteurs du non-marchand et déposent un préavis de grève.

INFOGRAPHIE | Comment les bistrots et restos vont se déconfiner

Prendre un verre dans un bistrot, manger un bout dans un resto: et bien dès lundi, ce sera possible. Pour les terrasses extérieures, cela dépendra de la météo! En attendant, le secteur pousse un ouf de soulagement. Et leurs clients aussi.

Coronavirus: la justice surchargée par les traitements des PV Covid-19?

Le traitement des violations aux mesures de confinement pour limiter la propagation du coronavirus représente un grand défi pour les tribunaux de police. «Sur base de la tendance actuelle, nous nous attendons à ce que pas moins de 30.000 dossiers soient présentés aux tribunaux dans les mois qui viennent», affirme la magistrate de presse Kristine De Beule.

Coronavirus: des vacances, oui, mais on n’oublie pas tout

En Belgique dès le 8 juin et à l’étranger dès le 15, vous pouvez faire vos plans de vacances. Mais attention aux restrictions.

La fin du calvaire pour les pratiquants

Les lieux de culte peuvent rouvrir dès lundi. Dans des conditions strictes, mais avec soulagement.

Les forains déçus de ne pas pouvoir reprendre en même temps que les parcs d’attractions

Le Conseil national de sécurité a communiqué ce mercredi que les kermesses ne pourraient reprendre qu’à partir du 1er août, tandis que les parcs d’attractions pourront redémarrer un mois plus tôt, le 1er juillet.

Un nouveau cas suspect de Covid-19 au sein du gouvernement britannique

Le gouvernement britannique compte un nouveau cas suspect de nouveau coronavirus: le ministre des Entreprises Alok Sharma s’est isolé après avoir présenté des symptômes mercredi à la Chambre des communes, alimentant les critiques contre la fin du vote à distance pour les députés.

L’Espagne rouvrira ses frontières terrestres avec la France et le Portugal le 22 juin

L’Espagne rouvrira le 22 juin ses frontières terrestres avec la France et le Portugal, a annoncé jeudi la ministre du Tourisme Reyes Maroto.

Le nombre de décès a doublé en 24 heures au Mexique

Le Brésil a enregistré 1.349 morts du coronavirus en 24 heures, un nouveau record pour ce pays sud-américain, nouvel épicentre de l’épidémie, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Le nombre de décès sur le même laps de temps a par ailleurs doublé mercredi au Mexique et franchi pour la première fois le seuil de 1.000.

George Floyd avait contracté le coronavirus, selon le rapport d’autopsie

George Floyd, un homme afro-américain décédé lors de son arrestation la semaine dernière à Minneapolis aux États-Unis, était contaminé par le nouveau coronavirus au moment de sa mort, ressort-il d’un rapport d’autopsie officiel. Le rapport de 20 pages, publié mercredi avec l’accord de la famille de la victime de 46 ans, montre cependant que la mort n’est pas liée à l’infection.

Coronavirus: la Pro League veut tester tous les footballeurs d’ici le 1er juillet

La Pro League a l’intention de tester, pour le 1er juillet, tous les joueurs de D1A et D1B au coronavirus. La Pro League a confirmé jeudi l’information révélée par plusieurs médias.

Coronavirus: l’AB vise une réouverture en septembre

200 personnes pourraient revenir à l’AB dès le 1er juillet. Mais la salle bruxelloise préfère passer et son tour. Ouverture visée: septembre.

