Covid-19: où en est-on en Wallonie picarde?

Le taux de personnes infectées de Mouscron est très supérieur à celui d’Ath et plus du double de celui de Tournai. ÉdA

Le taux de personnes infectées depuis le début de la pandémie est de 5,04 pour mille au niveau national. Il est de 4,04 en Wallonie picarde. Par arrondissements: Ath 3,62 Mouscron 6,32 Tournai 3,21.

Si l’on s’en tient aux villes seules, on voit que le taux de Mouscron (6,64) est très supérieur à celui d’Ath (4) et plus du double de celui de Tournai (3,2). Parmi les neuf «grandes» villes de Wallonie, seules Mons (8,07) et Seraing (6,7) sont plus touchées. Les autres sont en dessous de 6, Charleroi est même juste au-dessus de 4.

En Wallonie picarde, par quinzaine depuis début avril, on est passé de 296 à 685 puis 1098, 1 273 et 1 421. Parmi les 148 derniers cas recensés en 0, 96 sont à Mouscron, 13 à Tournai, les 39 autres dans les 21 communes restantes. À noter que le chiffre de Mouscron a bondi de 39 ces deux derniers jours (retour de résultats de tests).

On ne connaît pas la mortalité commune par commune, mais en se basant sur les chiffres régionaux et nationaux, on peut estimer que le nombre de personnes décédées du Covid-19 en Wallonie picarde se situe dans une fourchette allant de 246 à 317.