Sonic dans la poche: Sega lance une console microscopique

30 ans plus tard, Sega redonne vie à la machine qui s’était cassé les dents sur la Game Boy.

Le 6 octobre 1990, Sega distribue au Japon son unique console portable, la Game Gear.

Avec son écran couleurs et ses jeux hérités de la Master System, la machine est censée damer le pion à la Game Boy de Nintendo. C’est l’échec, avec seulement 10,6 millions d’unités écoulées.

Le 6 octobre 2020, la firme japonaise ressuscitera pourtant la Game Gear dans une édition revue, corrigée, miniaturisée.

+ Vidéo: la présentation officielle de la Game Gear Micro

Miniaturisée, le mot est faible. Contre 4980 yens (40€), la microscopique Game Gear Micro abritera un écran rikiki d’une diagonale de 1,15 pouce (2,9 centimètres).

Dimension de la coque: 8 centimètres de long, 4,3 centimètres de large, 2 centimètres d’épaisseur.

Même la défunte Game Boy Micro n’avait pas osé opter pour un écran aussi petit. Il sera nécessaire d’écarquiller les yeux pour profiter des quatre jeux installés par défaut.

Pour l’instant, Sega évoque uniquement un lancement au Japon de la Game Gear Micro. Une commercialisation en Europe n’est pas exclue. Internet

Histoire de compliquer la tâche des indécis et de ruiner les collectionneurs, les quatre coloris disposeront chacun d’une sélection différente de quatre jeux:

- Game Gear Micro Noir : Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone

- Game Gear Micro Bleu : Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal

- Game Gear Micro Jaune : Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict Nazopuyo Aruru no Ru

- Game Gear Micro Rouge : Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi, Columns

Les quatre jeux intégrés sont différents sur les quatre versions colorées de la petite console de poche. Internet

Au Japon, le seul pays où la commercialisation de la Game Gear Micro a été annoncée pour l’instant, un pack rassemblera les quatre coloris et… une loupe à fixer sur la coque! Prix: 29980 yens (245€).

Une loupe sera fournie à condition d’acheter un pack comprenant les quatre coloris de la Game Gear Micro. Internet

Rappel historique, aussi aboutie était-elle technologiquement parlant, la Game Gear de 1990 était trop gourmande en piles. Six piles R6/AA pour quatre heures d’autonomie, c’était nettement insuffisant par rapport aux 10 à 30 heures de la Game Boy et de ses quatre piles R6/AA.