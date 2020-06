Un homme à genoux abattu par la police en Californie: une enquête est ouverte

Un homme de 22 ans a été abattu par un policier dans l’État de Californie alors qu’il était agenouillé par terre. La scène a eu lieu mardi dans la ville de Vallejo, mais la police l’a annoncé seulement mercredi. Des manifestations contre les violences policières et le racisme ont actuellement lieu partout aux États-Unis.

Selon les médias américains, la victime, un homme d’origine hispanique, tentait de fuir après le braquage d’une droguerie. Les autorités ont indiqué que le policier qui a tiré a confondu un marteau que la victime avait dans sa poche avec une arme à feu.

Sean Moterrosa s’est, dans sa fuite, dirigé vers une voiture qui, peu de temps auparavant, avait foncé dans un véhicule de police. Le jeune homme s’est soudainement arrêté et s’est mis à genoux, les mains au-dessus de la taille. Un policier a cru voir la crosse d’une arme à feu, a considéré l’homme comme un danger et a tiré cinq coups de feu depuis sa voiture de patrouille. Moterrosa a été touché une fois et est décédé sur place.

La justice et la police ont ouvert une enquête criminelle en raison de l’utilisation de la force meurtrière.