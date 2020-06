VIDÉO | Bouli Lanners: «J’ai appris que j’appartenais à un milieu mafieux, le terrible milieu du cinéma belge francophone!»

Après avoir poussé un coup de gueule sur le ministre David Clarinval, le réalisateur liégeois Bouli Lanners a, cette fois, réagi à l’émission #Investigation proposée mercredi soir sur la RTBF. Avec une enquête brûlante intitulée «L’étrange affaire du faux Magritte».

«Ah ce soir, j’ai pas dit de gros mots et je ne me suis pas énervé. Pourtant, c’est ce soir que j’ai appris que j’appartenais à un milieu fermé, exclusif, méprisant, occulte et mafieux... Le terrible milieu du CINÉMA BELGE FRANCOPHONE.»

Il n’a pas sa langue en poche, le réalisateur liégeois Bouli Lanners. Il avait déjà poussé un premier coup de gueule sur le ministre du Budget David Clarinval. Un mois plus tard, il poste une (courte) vidéo sur sa page Facebook après avoir regardé la nouvelle émission de la RTBF, #Investigation. Le magazine s’est glissé dans les coulisses du cinéma belge. Avec un titre pour le moins racoleur «L’étrange affaire du faux Magritte». Et un cinéma belge francophone qui ne fait pas recette.

Comme l’expliquait la RTBF pour lancer son enquête, «des voix s’élèvent régulièrement (...) pour dénoncer “ la petite famille du cinéma belge ” qui aurait fini par vivre pour elle-même et se partage le gâteau des subventions». Fantasme? Jalousies? «Investigation a pris le monde du cinéma belge francophone la main dans le sac: un faux Magritte a un jour été attribué pour ne pas avoir à récompenser un film venu de nulle part, réalisé et monté par des nouveaux venus qui n’ont compris que petit à petit ce qui leur est arrivé.»

«C’est du lourd, c’est vraiment du lourd»

Une enquête qui a fait bondir le réalisateur et acteur liégeois Bouli Lanners. Lequel a publié sur sa page Facebook une courte vidéo.

«Alors, j’ai regardé deux fois la RTB en un mois et demi», explique-t-il. «Deux fois! Et deux fois, j’ai pété un plomb. La première fois, c’était après avoir regardé le JT où je me suis énervé sur le ministre du Budget, Monsieur Clarinval, à juste titre. Et je me suis énervé publiquement puisque je l’ai posté sur les réseaux sociaux. Et la deuxième fois, c’est ce (mercredi) soir où j’ai eu la mauvaise idée de regarder l’émission #Investigation, le faux Magritte. Une émission sur le cinéma belge et sur ses dysfonctionnements. Sur ses côtés un peu mafieux. Et j’ai eu l’intelligence cette fois de ne pas m’énerver en direct, d’aller m’énerver pendant une heure tout seul dans le jardin et puis de poster simplement ce petit truc pour vous dire: on en reparle demain parce que c’est du lourd. C’est vraiment du lourd. À demain.»

Vivement la suite...

