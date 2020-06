L’opposition forestoise convoque un Conseil communal extraordinaire sur la rentrée

L’opposition forestoise convoque un Conseil communal extraordinaire pour parler de la rentrée des maternelles et primaires, prévue ce 5 juin à Forest. La majorité Ecolo-PS semble le regretter.

L’opposition forestoise (MR-DéFI, PTB, cdH) a demandé qu’une séance extraordinaire du Conseil communal se tienne ce jeudi 4 juin. Cette demande doit se lire dans le besoin qu’ont les partis d’opposition d’interroger la majorité Ecolo-PS sur l’organisation de la rentrée scolaire. Celle-ci est prévue ce vendredi 5 juin pour toutes les classes de maternelle et primaire.

«C’est bien sûr le droit de l’opposition de convoquer une séance supplémentaire par l’article 86 de la loi communale et l’article 4 de notre ROI», reconnaît Fatima Abbach, présidente PS-SP.A de l’assemblée. Qui déplore cependant: «Je ne peux que constater que le Collège a répondu à toutes les questions posées lors des dernières séances du Conseil Communal. Dans un souci de transparence, le Bourgmestre a introduit chaque séance par un long point d’information sur la crise et les mesures prises par le Collège».

Dans un communiqué du cabinet du Bourgmestre Stéphane Roberti, l’échevine de l’Enseignement Maud de Ridder (Écolo), insiste: «Le personnel est entièrement dévoué à la préparation de l’accueil des enfants ce 5 juin. Je me réjouis que les enfants et les enseignants puissent retrouver place dans nos écoles, avec comme objectif le lien et le bien-être de tous. Bien sûr c’est une période très particulière que nous venons de traverser et qui a mis les équipes éducatives à l’épreuve. Je salue leur capacité d’adaptation et leur professionnalisme. Cette période, nous devrons l’évaluer pour apprendre de cette situation. Une commission sur le thème de l’enseignement est prévue avec ma collègue Esmeralda Van Den Bosch pour les écoles néerlandophones».

Le Bourgmestre Stéphane Roberti dit lui-même «se réjouir de la contribution de l’opposition. Depuis le début de la crise, nous tenons des réunions virtuelles hebdomadaires avec les chefs de groupe de l’opposition pour les informer de l’évolution de la situation et ces échanges ont contribué à la bonne gestion de la crise, notamment lors de la commande et de la distribution des masques».

Cependant, il semble que cette convocation extraordinaire, qui nécessite la demande d’un tiers de l’assemblée, soit modérément appréciée. «D’autres moyens existent pour interpeller le Collège. Une séance du Conseil Communal, c’est une charge importante pour l’administration, des jetons de présence, soit des coûts humains et financiers dans les moyens limités que tous les membres du Conseil ne peuvent ignorer», se conclut le communiqué du cabinet du Bourgmestre vert.