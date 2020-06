Chine: un assaillant blesse une quarantaine de personnes au couteau dans une école primaire

Plus de quarante étudiants et membres du personnel d’une école primaire au sud de la Chine ont été blessés dans une attaque au couteau, selon un média public chinois.

L’attaque est survenue dans une école de la ville de Wuzhou au sein de la région autonome de Guangxi au sud de la République populaire, selon le quotidien Global Times.

L’assaillant est identifié comme un homme de cinquante ans, employé à la sécurité de l’établissement, selon un média local. Il a été appréhendé par la police.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux témoignent d’enfants avec des bandages sortant de l’école ou transportés hors d’un centre hospitalier, devant lequel une foule est réunie.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2