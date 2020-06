Masque obligatoire dans les commerces

À Andenne, les mesures liées au port du masque couvrant nez et bouche seront plus strictes jusqu’au 15 juin. Photo News

Le bourgmestre ordonne le port du masque jusqu’au 15 juin dans les lieux où la distanciation sociale est difficile à respecter. Toute infraction sera punie.

Via plusieurs ordonnances de police prises ce mardi, le bourgmestre d’Andenne a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans certains lieux publics, jusqu’au 15 juin. «Sur le terrain, il est impossible en certains endroits et/ou à certains moments de respecter strictement les règles de distanciation», argumente le bourgmestre socialiste, Claude Eerdekens.

La décision concerne toute personne âgée de 12 ans et plus. Elle sera d’application au sein de tous les commerces de l’entité ainsi que dans les files d’attente éventuelles sur le domaine public, lorsque la distanciation est impossible à maintenir.

Il en va de même pour assister à des cérémonies religieuses (enterrement au sein des cimetières communaux) et civiles (mariages ou autre cérémonie organisées au sein de l’Hôtel de Ville).

Une amende de 350€

Plus largement, il faudra se prémunir d’un masque lors de toute visite dans un bâtiment communal et dans les établissements relevant du CPAS, de la Régie sportive communale andennaise – «hormis pour les visiteurs pratiquant les activités sportives dûment autorisées», nuance Claude Eerdekens dans un courrier adressé à la presse – et de toute ASBL communale ou paracommunale située sur le territoire andenne.

Et le bourgmestre d’Andenne de mettre en garde ceux qui rechigneraient à respecter la mesure: «Toute infraction à ces ordonnances sera punie d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 350 euros.»