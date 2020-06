Les phases 4 et 5 du déconfinement prévues en juillet et août, «si la situation épidémiologique nous le permet»

Le déconfinement progressif se poursuit en Belgique. La phase 3, qui commence dès ce 8 juin, sera suivie de deux autres phases durant les vacances estivales. À condition que la situation continue d’évoluer dans le bon sens.

Les chiffres sont bons et la situation sanitaire s’améliore en Belgique. Sophie Wilmès, Première ministre, félicite d’ailleurs la population belge pour ses efforts. «Une grande majorité d’entre nous a respecté les règles durant le confinement, et c’est grâce à cela que l’épidémie recule.»

L’approche a changé, du “tout est interdit, sauf…” à “tout est permis, sauf…” «Cela permet de simplifier les règles.»

Mais la prudence reste de mise. «Il ne faut pas croire que la page est tournée. Le coronavirus n’a pas disparu et le 8 juin n’est pas la ligne d’arrivée.»

Les phases 4 et 5 de déconfinement s’étaleront sur les mois de juillet et août, «si la situation épidémiologique nous le permet. Nous touchons à une forme de normalité, mais il ne faut pas relâcher notre vigilance, malgré une certaine forme de lassitude chez certains d’entre nous. Nous appelons donc au bon sens et au sens des responsabilités de chacun».