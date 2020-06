Manifestations contre les violences policières: «Le soutien à une cause doit être compatible avec la crise sanitaire que nous traversons»

Organiser une manifestation n’est pas encore compatible avec la situation de crise sanitaire, estime la Première ministre Sophie Wilmès. «Il faut tenir compte des conséquences sur la propagation de l’épidémie.»

La mort de George Floyd aux États-Unis suscite de nombreuses réactions dans le monde entier. À Paris, hier soir, une manifestation a rassemblé des milliers de personnes à l’appel du comité de soutien à la famille d’Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 après son interpellation.

«En Belgique, au regard de la situation actuelle aux États-Unis et de l’émotion que suscitent les événements qui s’y sont déroulés, certains souhaitent organiser ce type de manifestation. Ce que nous souhaitons leur dire, c’est de tenir compte de votre santé, de la santé des autres et des conséquences de ce type de manifestation sur la propagation de l’épidémie et sur l’ensemble de la population.»

Les manifestations ne sont pas encore permises, au regard des nouvelles mesures de déconfinement. «Le soutien à une cause doit être compatible avec la situation de crise sanitaire que nous traversons. Il s’agit aussi de respecter le travail du personnel soignant», a conclu Sophie Wilmès lors de la conférence de presse.