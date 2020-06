20.000 origamis et 100.000€: vous pourrez visiter la maison de papier

L’action «Origami For Life» du designer Charles Kaisin a permis de récolter plus de 100.000€. Son installation est à voir au Kanal les 13 et 14 juin.

Souvenez-vous de cette action « Origami For Life » lancée par le designer bruxellois Charles Kaisin: il a récolté des milliers d’origamis pour confectionner une maison de papier sous les verrières du Kanal. En plus de son esthétisme, l’initiative avait pour but de récolter des fonds pour financer des unités Covid-19 et la recherche de traitements à l’Hôpital Académique Erasme.

Depuis le 30 mars, les origamis ont afflué au Kanal - Centre Pompidou, où l’artiste les a patiemment assemblés en un abri coloré, aujourd’hui complété d’un oiseau reprenant le motif des pliages ainsi récoltés. Cette mise en abîme, vous pourrez la voir gratuitement: l’installation sera en effet ouverte au public les 13 et 14 juin.

Le musée en profite pour ouvrir une dernière fois les ateliers de l’ancien garage Citroën du bord de canal avant le début des travaux. Des ensembles de musique de chambre présentés par Chamber Music for Europe (CME) accompagneront la visite.

Au total, l’action qui a permis d’installer 20.325 origamis et de récolter 101.625 euros. Pour rappel, chaque origami reçu a généré un don de 5€ à la Fondation Erasme par les partenaires de l’opération (la Fondation Engie et de nombreux mécènes privés).