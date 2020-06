Reprise partielle de l’horeca, contacts sociaux élargis, excursions de plusieurs jours en Belgique: les mesures de la phase 3 du déconfinement

Le Conseil national de sécurité de ce mercredi s’est achevé. Sophie Wilmès, Première ministre, fait le point sur les détails de la phase 3 du déconfinement, qui entrera en vigueur le 8 juin.

Le Conseil national de sécurité, qui rassemble le fédéral et les entités fédérées, est réuni pour définir les modalités de la phase 3 du déconfinement, prévue à partir du lundi 8 juin. Le CNS se base sur l’avis des experts du GEES.

Toujours aussi ponctuelle, la Première ministre a fait le point sur les décisions du CNS sur le coup de 16 heures.

«Les indicateurs sont toujours encourageants. Si nous sommes honnêtes, nous devons admettre que les chiffres sont meilleurs que nous le pensions. Des résultats qui sont la conséquence de notre bon comportement. Je pense aussi au personnel de santé et aux hommes et femmes qui ont assuré les services essentiels pendant cette crise. C’est grâce à eux et au bon comportement de la population que nous pouvons aller de l’avant», a expliqué Sophie Wilmès.

La phase 3 du déconfinement est confirmée dès le 8 juin. Avec un mot d’ordre: «Tout sera permis, sauf…»

Mais attention, «le virus reste parmi nous. C’est pourquoi nous sommes toujours dans l’obligation d’exclure certaines activités: contacts trop rapprochés, rassemblement de masse, pas de protocole défini, etc.»

Les phases 4 et 5 du déconfinement auront lieu en juillet et août. «Mais il ne faut pas dire que la crise est finie. Néanmoins, on va vers un retour à la normale», nuance Sophie Wilmès.

Voici la synthèse des mesures.

1. Horeca

Une réouverture partielle est prévue dès le 8 juin dans le secteur. Il y aura au maximum 10 personnes par table. Chaque client sera assis et servi à table. Les serveurs doivent porter un masque. L’établissement pourra ouvrir jusqu’à 1 h du matin.

Les night-shops pourront aussi ouvrir jusqu’à 1 h du matin.

Au 1er juillet, ce sera au tour des salles de jeu et des salles de banquet (maximum 50 personnes).

Pour les clubs et les discothèques, ce ne sera pas avant fin août.

2. Vie sociale

Des contacts plus rapprochés avec 10 personnes différentes par semaine, en dehors de votre ménage. C’est une bulle étendue personnelle. Chaque semaine, ce groupe peut changer.

Si vous faites quelque chose en groupe, il ne peut pas y avoir plus de 10 personnes, enfants compris. Cela vaut autant pour une visite à domicile qu’un rassemblement à l’extérieur.

Une charte pour les seniors est en cours de rédaction afin de préciser les activités qu’ils peuvent pratiquer.

Le télétravail est recommandé si possible.

Six règles d’or à appliquer:

1. Les règles d’hygiène: lavage des mains, pas de bises, pas d’accolades.

2. Privilégier activités en extérieur. Si ce n’est pas possible, veiller à aérer les pièces.

3. Prendre des précautions supplémentaires quand on est en contact avec des personnes à risque.

4. La distance de sécurité toujours d’application, sauf au sein du ménage, entre les enfants de moins de 12 ans et avec les personnes de votre bulle élargie. S’il n’est pas possible de respecter, le masque est recommandé.

5. Contacts sociaux avec 10 personnes maximum, en dehors du ménage, par semaine.

6. Les réunions de groupe restreintes à dix personnes maximum, enfants compris.

3. Tourisme

Il sera possible dès le 8 juin de partir plusieurs jours en Belgique.

Le 15 juin, les frontières belges vers les pays de l’Union européenne, Royaume-Uni et zone Schengen compris. Attention, chaque pays d’accueil est souverain. Il est conseillé de se renseigner sur le site des Affaires étrangères.

Les parcs d’attractions et les plaines de jeu intérieures pourront reprendre à partir du 1er juillet.

4. Culture et loisirs

Les représentations sans public sont permises. Avec public, ce sera pour le 1er juillet avec 200 personnes au maximum, en respectant les règles de distanciation sociale.

Les cinémas pourront rouvrir dans les mêmes conditions.

Il convient d’éviter les rassemblements devant les établissements. Le port du masque est recommandé.

Pour les activités de culte, ce sera dès le 8 juin avec maximum 100 personnes. Dès le 1er juillet, ce nombre augmente à 200 personnes.

5. Sport

Les activités sportives indoor et outdoor pourront reprendre, sans distinction (amateur ou professionnel). Les salles de fitness pourront aussi rouvrir à condition de respecter le protocole.

Les sports de contact (football, basket, judo, etc.) doivent rester limités à des entraînements sans contact.

Les piscines et centres de wellness doivent rester fermés.

À partir du 1er juillet, tout sera permis. Du public pourra assister, uniquement assis.

6. Événements et activités

Les grands événements de masse resteront interdits jusqu’au 31 août.

Les kermesses et fêtes de village restent interdites jusqu’au 1er août.

Revivez en vidéo la conférence de presse