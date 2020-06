Tourisme en province de Liège: une rubrique sur le Web pour vous aider sur ce qui est rouvert

Une nouvelle rubrique Web, intitulée « C’est rouvert ou réouvert ? » , permet de connaître les sites touristiques, parcs animaliers, patrimoines visitables et autres expositions qui ont rouvert en province de Liège. Doc.

La Province de Liège et sa Fédération du Tourisme poursuivent leurs efforts pour une (future) relance de l’activité touristique, fortement impactée par la crise du coronavirus.

Une nouvelle rubrique Web, intitulée « C’est rouvert ou réouvert ? », permet de connaître les sites touristiques, parcs animaliers, patrimoines visitables et autres expositions qui ont rouvert en province de Liège.

«Les citoyens ont hâte de sortir et de reprendre leurs bonnes habitudes», explique Robert Meureau, le député provincial en charge du Tourisme. «Malheureusement tous les lieux de détente, touristiques ou culturels n’ont pas encore pu rouvrir faute de pouvoir offrir des mesures sanitaires suffisantes pour des contacts sécurisés. Cela se fait donc progressivement et il était important pour nous de tenir le public informé, au plus près, de ces réouvertures.»

Pour identifier toutes les actions de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège en réponse à la crise du COVID-19, cliquez sur www.liegetourisme.be/nos-actions-crise