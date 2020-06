INFOGRAPHIES| Coronavirus: la fin de 11 jours sans hospitalisations en Brabant wallon

Deux personnes ont été hospitalisées en Brabant wallon pour une contamination au coronavirus, ce mardi.

Après onze jours consécutifs sans la moindre admission de nouveaux patients Covid en Brabant wallon, deux personnes ont été admises dans un hôpital brabançon en raison d’une contamination au Covid-19.

Il y a désormais trois personnes hospitalisées dans une unité Covid du Brabant wallon.

Une personne était soignée en soins intensifs, comme la veille

Trois nouveaux cas en Brabant wallon

Trois nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon ont été annoncés, ce mercredi, par Sciensano. Ils ont été observés à Genappe, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre.

1 445 cas avérés de Covid-19 ont été détectés à ce jour en Brabant wallon.

Depuis le 28 avril, le nombre de nouveaux cas quotidiens est resté, à une exception près, sous les 12 unités.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. On ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon.

Un 125e cas à Wavre

Braine-l’Alleud est la commune la plus touchée. La commune la plus peuplée du Brabant wallon compte 165 cas avérés. Tubize, 151 cas et Wavre, 125 cas (+1).

Ramillies est la commune la moins touchée (8 cas avérés).

Avec 65 cas, soit 59,5 cas pour 10 000 habitants, Rebecq est toujours la commune la plus impactée par le Covid-19 depuis le début de la crise. Tubize (56,4), Ittre (50,4), Genappe (50,1) et Hélécine (49,3) suivent.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 9 522 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.