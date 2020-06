Trump et Hitler en couverture du «Time»: une fausse Une dessinée par un Belge

La fausse Une du «Time» qui a récemment fait le tour des réseaux sociaux est l’œuvre d’un caricaturiste belge.

Des cheveux longs balayés sur le côté et une petite moustache inspirée par le profil de l’actuel président des États-Unis. Associée au célèbre magazine «Time», une caricature mêlant les traits de Donald Trump à ceux d’Adolf Hitler connaît actuellement un énorme succès sur les réseaux sociaux en marge des manifestations contre le racisme menées aux États-Unis.

Très efficace, le dessin n’est pourtant pas neuf. En effet, l’œuvre, qui n’a d’ailleurs pas été publiée en Une du «Time», a été diffusée une première fois dès mars 2016 par le Belge Luc Descheemaeker, un professeur d’art à la retraite.

«J’ai imaginé cette caricature car une des promesses électorales de Trump était de construire un mur à la frontière mexicaine, se souvient l’artiste O-Sekoer (son alias) dans les colonnes du «Nieuwsblad» de ce mercredi. Depuis lors, il n’y a pas d’amélioration aux États-Unis. J’ai donc repris le même dessin à la mi-mai mais j’y ai ajouté deux choses. Le slogan («Racism - The greatest virus», NDLR) car le racisme est un virus beaucoup plus important que le coronavirus, selon moi. Et la référence au «Time» pour évoquer les mauvaises relations entre Trump et les médias.»

Posté le 17 mai sur les réseaux sociaux, soit une semaine avant le décès de George Floyd, la caricature a rapidement été (re)partagée en masse.