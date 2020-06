Le Grand Prix de Belgique F1 confirmé fin août à huis clos

Le «Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2020» se tiendra bel et bien dans nos Ardennes et à huis clos le 30 août prochain. L.P.R.-imagesports.be

Double bonne nouvelle pour le Grand Prix de Belgique F1, ce mardi: la tenue de l’édition 2020 - à huis clos - a été confirmée de même que le contrat pour 2022.

Spa Grand-Prix SA, promoteur du Grand-Prix de Belgique de Formule 1, a confirmé, ce mardi matin, que la course prévue se tiendra sans public et dans le strict respect des consignes sanitaires édictées par le Conseil National de Sécurité et en concertation avec les Gouvernements fédéral et wallon.

Vanessa Maes, CEO de Spa Grand Prix précise: «Le maintien de cet événement a été rendu possible grâce au travail et à la collaboration du Gouvernement wallon, du Circuit de Spa-Francorchamps, du RACB, de la FIA mais également de la FOM puisque ce Grand Prix sera organisé en dehors du contrat «Promoteur» en cours et sans contribution financière de la Région wallonne. Ce modèle inédit permettra au Circuit de Spa-Francorchamps, outil économique important en Wallonie, d’atténuer quelque peu les effets financiers de cette crise historique. Les conditions négociées permettent également de consolider la place du Grand Prix de Belgique dans le calendrier très prisé du championnat du monde de Formule 1 puisqu’elles incluent une prolongation de notre contrat «Promoteur» actuel jusqu’en 2022».

Le Circuit de Spa-Francorchamps fait partie intégrante de l’histoire de la Formule 1, il est présent au calendrier du Championnat du Monde depuis sa création en 1950 et est devenu, au fil des années, un des circuits les plus mythiques au monde.

La course 2020 sera la 7e manche d’un calendrier révisé (la F1 espère tenir 15 à 18 manches d’ici décembre) dont les huit premières manches sont été confirmées ce mardi:

3-5 juillet, Autriche (Spielberg) 10-12 juillet, Autriche (Spielberg) 17-19 juillet, Hongrie (Budapest) 31 juillet-2 août, Royaume Uni (Silverstone) 7-9 août, Royaume Uni (Silverstone) 14-16 août, Espagne (Barcelone) 28-30 août, Belgique (Spa-Francorchamps)4-6 septembre, Italie (Monza)