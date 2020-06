Solidaire des opprimés, Sony annule la présentation de la PlayStation 5

Sony se range du côté de la communauté afro-américaine, quitte à reporter des annonces majeures.

Sony fait un pas de côté pour «permettre à des voix plus importantes d’être entendues».

Concrètement, le constructeur japonais annule la présentation des jeux de la PlayStation 5 programmée ce jeudi 4 juin à 22 heures. En ligne de mire: la volonté de laisser de l’espace aux voix des opprimés aux USA.

Dans un «tweet» publié dimanche soir, la firme nippone justifie le report de ce show attendu par des millions de joueurs.

«Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier soient excités de découvrir les jeux PS5, nous ne pensons pas que nous sommes dans une période propice aux célébrations et pour l’instant, nous voulons faire un pas de côté pour permettre à des voix plus importantes d’être entendues.»

Quatre heures plus tôt, un autre «tweet» du compte officiel PlayStation avait marqué son soutien au mouvement de la communauté afro-américaine baptisé Black Lives Matter.

«Nous dénonçons le racisme systémique et la violence contre la communauté afro-américaine. Nous continuerons à travailler pour un futur marqué par l’empathie et l’inclusion et nous continuerons à soutenir nos créateurs, joueurs, employés, familles et amis afro-américains.»