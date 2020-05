Possible levée partielle du confinement à New York la semaine du 8 juin

Le gouverneur de l’État de New York a annoncé vendredi prévoir une levée partielle du confinement pour la ville de New York la semaine du 8 juin, pour peu que les indicateurs de santé publique soient satisfaisants.

Cette levée du confinement, en vigueur depuis le 22 mars, ne concernerait qu’une partie de l’économie, principalement le bâtiment et l’activité manufacturière, dans le cadre de la première phase du plan de réouverture du gouverneur Andrew Cuomo.

«Nous sommes sur la voie d’une réouverture le 8 juin», a déclaré le gouverneur lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le plan n’autorise la levée du confinement qu’une fois les sept indicateurs de santé publique choisis au vert, parmi eux la baisse du nombre d’hospitalisations et de décès durant une période prolongée (14 jours d’affilée).

New York n’en satisfait, pour l’instant, que quatre, mais Andrew Cuomo s’est dit confiant dans le fait que tous seront au vert d’ici la semaine prochaine.

Le gouverneur avait déjà autorisé la levée du confinement dans la plupart des régions de l’État, qui ont commencé à rouvrir le 15 mai.

New York, la ville la plus touchée

New York est, de très loin, la ville la plus touchée au monde par le coronavirus, qui y a causé la mort de plus de 21.000 personnes.

«Nous sommes sur le seuil de la prochaine grande étape», a annoncé le maire de New York, Bill De Blasio, lors de la conférence de presse d’Andrew Cuomo.

Outre le bâtiment et l’activité manufacturière, la première phase du plan de redémarrage de l’économie inclut également le commerce de gros et la possibilité pour les commerces de détail de permettre de récupérer des articles pré-commandés à l’extérieur des magasins.

«La première phase devrait ramener 400.000 employés au travail à New York», a estimé Andrew Cuomo, prévenant que la réouverture ne «(signifiait) pas un retour à la normal. (...) Ce sera différent» de la situation telle qu’elle était avant la pandémie.

Chaque phase dure deux semaines, au terme de laquelle les autorités s’assurent que la propagation du virus n’a pas accéléré, avant de passer à l’étape suivante.

Le plan comprend quatre phases, les commerces de détail rouvrant en deuxième phase, les restaurants en troisième et les activités culturelles en quatrième.