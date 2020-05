Carrefour rappelle des pilons de dinde possiblement contaminés par la salmonelle

Il s’agit de pilons de dinde 4X+-1,3 kilo de la marque Carrefour, avec le numéro de lot 051411410540 et dont la date de péremption est fixée au 5 juin 2020.

La chaîne de supermarchés Carrefour prévient vendredi qu’elle retire de la vente des pilons de dinde en raison d’une présence possible de salmonelle. Les clients sont priés de ne pas consommer le produit qu’ils peuvent ramener au point de vente où ils seront remboursés.

L’ensemble des produits a été retiré de la vente mais certains ont été commercialisés sur le marché belge avant le retrait. Les clients qui auraient acheté cette volaille sont priés de ne pas la consommer. Ils peuvent la rapporter au point de vente où ils seront remboursés.

Une infection alimentaire causée par la salmonelle se traduit par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 12 à 72 heures qui suivent la consommation, avertit Carrefour. Les jeunes enfants, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées sont particulièrement sensibles à une telle contamination. Toute personne présentant ces symptômes après avoir ingéré les pilons de dinde doit consulter son médecin dans les plus brefs délais et lui signaler cette consommation.

Le service consommateurs de Carrefour Belgique est joignable pour toute information complémentaire au 0800.9.10.11 (de 8h30 à 20h00 les jours ouvrables, et de 9h00 à 17h00 le samedi).