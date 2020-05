En Italie, des milliers de médecins dans la rue pour réclamer une réforme

Des milliers de médecins et étudiants en médecine ont manifesté vendredi dans toute l’Italie, réclamant une réforme de l’enseignement dans leur secteur, notamment une hausse du nombre de bourses pour les spécialisations.

Une centaine de ces jeunes médecins généralistes ou étudiants rassemblés à Milan (nord) ont jeté leurs blouses blanches au sol. Certains brandissaient des pancartes où était écrit: «Sans médecins il ne reste que les miracles» ou «Qui vous soignera demain?».

Une scène identique s’est déroulée à Rome, devant le parlement: «Nous sommes des médecins, pas des bouche-trous», «sans spécialistes, le système sanitaire s’effondre» ou encore «sans spécialistes les ministres vous soigneront», proclamaient les banderoles brandies par une centaine de manifestants.

Un mouvement à travers 21 villes du pays

Ce mouvement de protestation a été organisé dans 21 villes italiennes, dont Naples, Bologne, Gênes, Turin, Florence ou Palerme.

Les jeunes médecins et étudiants en dernière année qui ont tous apporté une grande contribution lors de la pandémie de Covid-19 réclament une meilleure valorisation de leur travail et une carrière avec des débouchés plus sûrs.

«Partons d’une donnée: d’ici 2025, plus de 60% de nos collègues spécialistes et médecins généralistes prendront leur retraite. Vu l’actuelle politique sanitaire, il n’y aura pas assez de personnel pour les remplacer. Le droit aux soins et à la santé de tous les citoyens sera donc mis en danger», affirme un communiqué des organisateurs.

«Nous n’acceptons plus d’être appelés héros car soigner est un choix de vie quotidien pour nous. Nous ne voulons pas des applaudissements, nous voulons simplement que nos droits soient reconnus», ajoute le communiqué.