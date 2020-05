Kimi Räikkönen reçoit la Ferrari de sa dernière victoire

Sa dernière victoire remonte au Grand Prix des États-Unis 2018.

Kimi Räikkönen a reçu de Ferrari la monoplace au volant de laquelle il a remporté le Grand Prix des États-Unis 2018, son dernier succès en Formule 1.

Le Finlandais a publié vendredi sur Instagram une ‘story’ (photo éphémère) montrant la livraison de la Ferrari. La monoplace trône désormais dans un hangar au milieu de la collection de motos de Räikkönen.

Räikkönen, 40 ans, pilote aujourd’hui pour Alfa Romeo. Il a roulé pour Ferrari entre 2007 et 2009 et entre 2014 et 2018, décrochant 10 des 21 succès de sa carrière et s’adjugeant le titre mondial en 2007. Il s’agit d’ailleurs du dernier titre remporté par un pilote de la Scuderia.