Le débrief du jour: Préavis de grève dans les écoles | Malaise mortel sur la N5 | Durobor, c’est fini!

Le préavis de grève déposé par la CGSP-Enseignement, le malaise fatal à un conducteur près de Gerpinnes, la fin des dernières illusions pour la gobeleterie Durobor, les violences urbaines qui secouent les USA ou encore la commémoration des 35 ans du drame du Heysel: voici ce qui a fait, entre autres, l’actu de ce vendredi 29 mai.

1. Préavis de grève dans les écoles

La CGSP-Enseignement annonce ce vendredi qu’elle a déposé un préavis de grève couvrant toute action de ses affiliés du 2 au 5 juin. Elle exige en outre de la ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, le report de la reprise des cours au 8 juin au plus tôt.

2. Malaise mortel sur la N5

Un conducteur est décédé vendredi en fin de matinée à la suite d’un malaise au volant de son véhicule sur la N5 à Gerpinnes, a indiqué Philippe Busine, bourgmestre de la commune (cdH). Les secours ont tenté de réanimer la victime, sans succès.

3. Durobor, c’est (définitivement) fini!

L’entreprise Durobor, basée à Soignies, ne se redéploiera finalement pas sur sa base historique. «Toutes les parties ont été fortement mobilisées pour pouvoir préserver ce patrimoine économique et ce savoir-faire wallon. Nous devons malheureusement constater aujourd’hui l’impossibilité de redéployer l’entreprise sur sa base historique», a annoncé vendredi le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus.

4. La violence contre les Noirs met l’Amérique sous tension

A Central Park, Minneapolis, et un peu partout aux États-Unis, la caméra d’un smartphone s’affirme de plus en plus comme une arme contre les actes jugés racistes, avec le relais des réseaux sociaux, même si la justice ne suit pas toujours.

5. Le drame du Heysel, 35 ans après

29 mai 1985. Stade du Heysel. Finale de la Coupe d’Europe des clubs champions. La Juventus de Turin rencontre Liverpool pour le match le plus attendu de l’année. Dans les tribunes, la tension est à son maximum entre les supporters. Très vite, tout s’enchaîne. Très vite, la finale de rêve se transforme en un sordide fait divers.

