Assiste-t-on aux premiers signes d’un phénomène rare que la Terre n’a plus connu depuis 700 000 ans?

Un bouclier protecteur pour la vie

«Le champ magnétique terrestre est vital pour la vie sur notre planète, explique-t-on à l’Agence spatiale européenne. C’est une force complexe et dynamique qui nous protège du rayonnement cosmique et des particules chargées du soleil. Le champ magnétique est en grande partie généré par un océan de fer liquide surchauffé et tourbillonnant qui constitue le noyau externe de la terre à environ 3 000 km sous nos pieds. Agissant comme un conducteur de rotation dans une dynamo de vélo, il crée des courants électriques, qui à leur tour, génèrent notre champ électromagnétique en constante évolution.»