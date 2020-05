Fin du plan d’urgence pour les SDF à Liège: les locaux de l’Abri de la Caserne St-Laurent mis à leur disposition

Le plan d’urgence mis en place depuis le confinement a permis un contact plus régulier avec les usagers présents au parc Astrid. Ce contact quotidien leur a permis d’envisager le futur différemment et de formuler des demandes d’intervention plus précises et construites.

Depuis le 19 mars, le Collectif Astrid2020 (Ville de Liège et son CPAS, Province de Liège, Relais Social et une majorité d’acteurs publics et privés d’aide aux personnes précarisées), assure depuis le Parc Astrid, la coordination d’un plan d’urgence SDF.

L’objectif poursuivi avec le Collectif Astrid2020 était de préserver ce public particulièrement vulnérable du corona virus Covid-19 et d’assurer une continuité dans la prise en charge de ces personnes d’un point de vue hébergement, repas, hygiène et médical.

La réactivité et les solutions mises en œuvre ont démontré toute leur efficacité puisque dès le 7 avril, des tests PCR ont été effectués sur ce public tant au Parc Astrid qu’en dehors.

A ce jour, 145 tests ont été réalisés et un seul s’est révélé positif (une personne arrivant de l’extérieur avec une compagne déjà infectée – isolement à la FIL).

Ce plan d’urgence a permis un contact plus régulier avec les usagers présents au Parc Astrid. Ce contact quotidien leur a permis d’envisager le futur différemment et de formuler des demandes d’intervention plus précises et construites.

Ainsi, au cours de la période de confinement, ce sont une vingtaine de situations qui ont pu trouver une issue à travers une prise en charge sociale à finalité d’hébergement.

La pandémie a imposé la réorganisation de l’ensemble des services sociaux disponibles sur le territoire de la ville.

De nouvelles actions ont dû être proposées pour faire face à la crise sanitaire. Il peut aujourd’hui être envisagé de réactiver l’ensemble des services en tenant compte des mesures de sécurité qui continuent à s’imposer.

L’après Parc Astrid est dès lors envisagé en tenant compte des services antérieurs et sur la continuité des 4 axes développées durant le Plan d’urgence: Logement / Hébergement (Task Force multipartenariale sur le modèle Housing First), Suivi social (Suivi individualisé – Case Management), Suivi médical (Carrefour Santé Social de la Province CASS – Relais Santé du CPAS) et Hygiène (CASS + secteur associatif).

Depuis début mai, l’ensemble des services sont sondés pour connaître leur calendrier (y compris pour l’été) et l’évaluation de leurs besoins pour une reprise en sécurité.

Sur base de ces éléments, le Collège a pris acte de la levée du Plan d’urgence au 31 mai puisque la plupart des services auront repris leurs activités.

En matière d’aide alimentaire, un système de lunch packet et de distribution d’eau continuera à être organisé chaque jour en partenariat avec les associations.

En matière d’hébergement, les mesures de distanciation ne permettent pas un retour normal à l’Abri de Nuit de Liège (seule structure ouverte 7j/7 365 ans). Toutefois, l’Abri de nuit réouvrira ses portes dès le 2 juin.

Dès lors, le Collège remercie la Défense nationale qui a accepté de remettre à disposition, dès la semaine prochaine, les locaux de l’Abri de la Caserne St-Laurent, ce qui permettra de proposer une capacité d’hébergement équivalente aux années précédentes à la même période.