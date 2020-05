Chômage temporaire: moins d’entreprises concernées en avril mais plus de travailleurs

Moins d’entreprises ont été touchées par le chômage temporaire en avril, mais davantage de travailleurs ont dû y recourir pendant une période plus longue, ressort-il vendredi des chiffres de l’Office national de l’emploi (Onem).

Pour le mois d’avril, 943.876 personnes de 112.954 entreprises ont reçu un paiement de chômage temporaire en raison des mesures Covid-19, soit 588.303 équivalents temps plein, ce qui implique qu’un chômeur a reçu 16,1 jours d’allocations en moyenne, selon des statistiques provisoires.

Sur base des dernières informations, le total devrait atteindre environ 1,15 million de personnes.

Les chiffres ajustés de mars font état de 927.885 personnes (320.105 ETP) et 120.013 employeurs concernés. Soit neuf jours d’allocations en moyenne par chômeur.

En avril, 326.431 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi ont perçu une allocation, soit 808 de moins qu’en avril 2019 (-0,2%).

Parmi les allocataires recensés au cours du mois écoulé figurent 296.498 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi admis sur la base d’un travail à temps plein ou des études, 19.355 sur la base d’un travail à temps partiel volontaire et 10.578 bénéficiant d’un complément d’entreprise.

Par région, on constate une baisse de 1,3% en Flandre (-1.686 unités à 129.673), de 0,3% à Bruxelles (-212 unités à 62.458) et une augmentation de 0,8% en Wallonie (+1.090 unités à 134.300).

À un an d’intervalle, le chômage complet de moins d’un an progresse de 5.643 unités (+4,8%), tandis que celui de très longue durée (2 ans et plus) diminue de 7.005 unités (-4,5%).