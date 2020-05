À Jurbise, les maternelles et primaires rentreront le même jour

Vu les délais extrêmement courts permettant de répondre aux conditions sanitaires de rentrée dans les classes primaires et maternelles, le retour des élèves sera organisé le lundi 8 juin dans les 3 écoles communales de l’entité.

Suite à la réunion du Comité de concertation qui a donné son feu vert à la réouverture des écoles maternelles et primaires pour tous les élèves, les différents PO s’organisent pour permettre à la rentrée de se dérouler dans les meilleures conditions. Et à Jurbise, les autorités communales ont décidé que les maternelles comme les primaires rentreraient le même jour, soit le 8 juin, dans les 3 implantations communales.

«Pour les rentrées successives dans nos classes de 6e primaire le 18 mai puis de 1re et 2e primaires le 25 mai dernier, nous avons mis en place une série de mesures logistiques afin de respecter les silos et les précautions en matière d’hygiène» explique Jacqueline Galant, présidente du Pouvoir Organisateur.

Pour cette nouvelle vague de rentrée, «nous souhaitons accueillir l’ensemble de nos écoliers dans de bonnes conditions et respecter les bulles de contact qui sont instaurées depuis le début de la crise au sein de nos garderies.»

Retrouver le rythme

Comme le nombre d’élèves à accueillir sera beaucoup plus important, la commune veut se laisser le temps de bien préparer le terrain. Une réunion doit rappeler les consignes d’hygiène mises en place, comme le lavage des mains dès l’entrée à l’école, dans les classes et au sortir des sanitaires.

«Nous privilégierons également le port du masque pour tous les adultes comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. Des masques ont également été offerts aux élèves de 6e et le port de celui-ci sera également vivement encouragé comme c’est le cas depuis le 18 mai.»

Pour ce qui est des matières enseignées, les instituteurs et institutrices, qui ont poursuivi l’envoi de travaux réguliers à leurs élèves, conscients que le cycle «normal» d’apprentissage a été perturbé, se concentreront sur des activités de remédiation et exercices de révision des matières vues durant l’année scolaire. L’objectif n’est pas de rattraper le retard, mais bien de rétablir durant quelques jours un rythme et une socialisation scolaires perdus de vue.