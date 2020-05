Réouverture des écoles maternelles le 4 juin à La Louvière

La rentrée sera décalée de 2 jours dans les écoles communales pour qu’elle se fasse dans les meilleures conditions.

Ce mercredi 27 mai, le Comité de Concertation a décidé de permettre la réouverture des écoles à tous les élèves de maternelle et de primaire. Une réouverture en deux temps: le 2 juin pour les maternelles et le 8 juin pour les primaires.

Pour que cette rentrée particulière puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, le Collège communal de La Louvière, en concertation avec le DEF (Département de l’Éducation et de la Formation) et les Directions scolaires, a décidé de retarder de deux jours la réouverture des classes maternelles le 4 juin et les classes primaires le 8 juin.

Pour respecter les règles de sécurité inscrites dans la circulaire, du savon ou du gel hydro-alcoolique sera disposé dans les locaux et les sanitaires. Si le port du masque n’est plus conseillé pour les élèves, ni dans le maternel, ni dans le primaire, il sera fortement recommandé pour tout membre du personnel et lors de tout contact entre adultes (membres de l’équipe éducative, parents…)

Enfin, chaque groupe classe sera considéré comme une «bulle» jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les enfants d’une classe ne côtoieront donc pas ceux d’une autre et les récréations seront adaptées.