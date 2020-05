Liège: «Après l’attentat, la vigilance de la police a été augmentée»

Une vigilance accrue, un équipement supplémentaire. Après avoir perdu deux de ses policières, la zone de police de Liège a procédé à plusieurs améliorations.

«La vigilance a été augmentée et on a mis des dispositifs en place.» Après l’attentat survenu il y a deux ans boulevard d’Avroy, en plein cœur de Liège, au cours duquel deux policières et un jeune étudiant ont été abattus, le chef de corps de la police Christian Beaupère et son collège de direction ont procédé à plusieurs aménagements en vue d’augmenter la sécurité de ses agents. «Le contrôle de la situation est accentué», nous explique-t-il. «Par exemple, si on doit se rendre dans une habitation, nous allons d’abord vérifier le casier judiciaire des occupants, et nous allons voir s’il y a une détention d’armes.»

Comme annoncé par les autorités suite à l’assassinat de deux policières en charge de vérifier les stationnements, la Ville de Liège s’est équipée de deux véhicules de contrôle automatisé du stationnement dits «scan-cars» (des Renault Zoé) qui remplaceront le contrôle manuel effectué par les agents de la zone de police. «Ce système nous permet d’éviter d’être exposé, même si nous poursuivons actuellement les contrôles pédestrement.»

Soulignons encore que les policiers du PAB, le Peloton anti banditisme, disposeront prochainement de bodycams, permettant de filmer chaque intervention. Ces policiers ont, en outre, des tasers à disposition. La police de Liège a par ailleurs acquis des gaz lacrymogènes, «qui permettent d’éloigner, sans danger, les fauteurs de troubles». «On s’équipe toujours de nouveau matériel, dans l’objectif d’éviter les blessures le plus possible.»