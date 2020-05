PHOTOS | Des pubs détournées pour «dénoncer les priorités pendant le confinement et le déconfinement»

Près d’un millier d’affiches du collectif Act For Climate Justice ont recouvert les panneaux publicitaires de plusieurs grandes villes du pays durant la nuit de jeudi à vendredi. Leur message: «La vie avant le profit».

Des activistes du collectif Act For Climate Justice se sont donné rendez-vous la nuit dernière dans six grandes villes du pays afin de prendre part à une action visant à «dénoncer les priorités pendant le confinement et le déconfinement».

Près d’un millier d’affiches ont ainsi été placardées sur divers panneaux publicitaires d’Anvers, de Bruxelles, de Charleroi, de Gand, de Liège et de Louvain-la-Neuve, relayant le message suivant: «La vie avant le profit».

«Comment gérer une crise?»

Selon les activistes, la crise du Covid-19 «souligne les failles du système», tant sur le plan sanitaire, social et économique que sur les questions environnementales.

«Nous ne voulons pas minimiser les défis associés à cette crise sanitaire, explique l’une des organisatrices de l’action. Mais alors que cette période exceptionnelle devrait nous contraindre à repenser les fondements de notre société, les choix et les priorités posés dans la gestion de cette crise incarnent bien le système inégalitaire dans lequel nous sommes enlisés depuis trop longtemps.» Et la militante de détailler: «Un système où la croissance économique doit être relancée à tout prix pour un “retour à la normale”.»

Changement climatique et crise écologique globale

En toile de fond, la défense de l’environnement et les enjeux liés à la crise climatique refont inévitablement surface. «Nous refusons que les travailleurs et les plus précaires puissent payer la note alors que les grandes entreprises responsables de la destruction écologique et sociale seraient soutenues financièrement par les autorités pour relancer leur business. La pandémie ne doit pas cacher mais au contraire alerter sur l’autre catastrophe infiniment plus grave: le changement climatique et la crise écologique globale.»

Devant la FEB et le VOKA

L’action d’affichage s’est poursuivie ce vendredi matin avec des banderoles brandies devant le siège de la FEB (Fédération des Entreprises Belges) et du VOKA (Vlaamse Netwerk Van Ondernemingen).