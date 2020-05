100 places sur les toits des supermarchés de Berchem-Sainte-Agathe: «Park+Bike» se renforce

Elke Van den Brandt avec les autorités de Berchem-Sainte-Agathe Stéphane Obeid et Thibault Wauthier, et Antoine Matthys du Basilix. Bruxelles Mobilité

La solution «Park + Bike», lancée pour encourager les citoyens à marcher et faire du vélo, s’étend avec 100 nouvelles places gratuites dans sur les toits du Basilix et du Carrefour de Berchem-sainte-Agathe.

La solution «Park + Bike», lancée le 18 mai dernier pour encourager les citoyens à marcher et faire du vélo, s’étendra encore un peu à partir de lundi, avec 100 nouvelles places gratuites dans le nord-est de Bruxelles, sur les toits du Basilix et du Carrefour de Berchem-sainte-Agathe, annonce vendredi Bruxelles Mobilité.

«Nous avions un manque de parking de délestage dans le Nord-Est de Bruxelles, particulièrement avec le tunnel Leopold II qui est en rénovation», a souligné la ministre bruxellois de la Mobilité Elke Van den Brandt.

Avec la réouverture des écoles et la poursuite du déconfinement, une solution de mobilité a été imaginée pour éviter l’engorgement des routes à Bruxelles et que les transports publics de la capitale ne soient submergés. «Park + Bike» propose au navetteur de garer sa voiture gratuitement dans un parking de dissuasion et de poursuivre sa route à vélo ou en trottinette dans Bruxelles.

L’occupation des parkings «relativement faible»

Cette solution, mise au point par Parking.brussels, Bruxelles-Ville et plusieurs opérateurs de mobilité, s’ajoute à l’aménagement de 40 km de nouvelles pistes cyclables en cours de réalisation par Bruxelles Mobilité.

Plusieurs parkings sont disponibles gratuitement, ou presque, à ce jour: à Brussels Expo (pour un total de 1.000 places environ), Crainhem (200), Ceria (1.300, pour un euro par jour), Roodebeek (190), Herrmann-Debroux (100), Delta (390), Lennik-Erasme (175) et Stalle (380). Au Basilix, ce sont 100 places qui seront mises à disposition.

L’occupation des parkings est pour l’instant «relativement faible», admet la porte-parole de Bruxelles Mobilité. «C’est pourquoi nous rappelons l’existence de cette alternative. Nous constatons encore un trafic restreint par rapport à la situation pré-Covid (toujours -30% de trafic environ) mais nous nous attendons à ce que le volume évolue à la hausse dans les semaines à venir, d’où les solutions de mobilité mises en place.»