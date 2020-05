Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce vendredi

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 29 mai. Cet article est mis à jour toute au long de la journée.

Actualité belge

C’est la manière qui fâche les écoles

«Mais on va rebondir, comme on le fait toujours», insiste le directeur de St-François à Harchies, le Tournaisien David Dusoulier.

LIRE ICI

Un site web pour camper gratos chez l’habitant: welcome dans le jardin de Françoise à Auderghem

L’Europe se rétrécit pour les vacances, coronavirus oblige. Alors pourquoi pas camper en Belgique? Le site Welcome to My Garden réunit voyageurs et propriétaires de jardins. Françoise est la première à ouvrir sa pelouse à Bruxelles.

LIRE ICI

Bras de fer sur un éventuel report des congés à l’an prochain

Plusieurs organisations patronales comme le Voka, l’Union wallonne des entreprises ou encore la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) plaident pour une possibilité de report, au moins partiel, des congés de 2020 à 2021. Du côté des syndicats, «la porte sera fermée».

LIRE ICI

Un confinement qui a marqué les enfants

Angoisse, stress, colère… Alors que la rentrée scolaire se profile, de nombreux enfants ont encaissé durement ce confinement. Témoignages…

LIRE ICI

Actualité internationale

Le déconfinement s’amorce prudemment

Musées, monuments et parcs rouverts à partir du 2 juin, avec port du masque obligatoire. Cafés, bars, restaurants accessibles à la même date en zone verte, mais uniquement les terrasses en zone orange.

LIRE ICI