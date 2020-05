Un ouvrier blessé a été évacué à l’aide d’une grue de chantier à Schaerbeek

Les pompiers de Bruxelles ont évacué ce jeudi matin, à Schaerbeek, un ouvrier blessé à l’aide d’une grue de chantier, a indiqué en fin de journée leur porte-parole Walter Derieuw. L’homme a par la suite été transporté à l’hôpital.

L’ouvrier est tombé d’un échafaudage peu après du 08h00 du matin. Il souffre de différentes fractures au niveau des membres inférieurs. Il n’a pas perdu connaissance pendant ou après l’accident.

L’équipe RISC (Rescue In Safe Conditions), spécialisée dans les techniques d’alpinisme, a été mobilisée sur les lieux. L’ouvrier a été installé sur une civière utilisée par ces secouristes, qui a été attachée à une grue de chantier. Il a ainsi pu être sorti de l’espace creusé sur plusieurs mètres de profondeur où il se trouvait et amené par les airs jusqu’à la rue, et ce en minimisant les secousses et chocs du transport. L’ouvrier a été déposé aux portes de l’ambulance.

«On a profité de la grue du chantier, explique Walter Derieuw. Sinon, l’équipe RISC travaille habituellement avec des cordages. On a profité des moyens disponibles sur place.»