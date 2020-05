Donald Trump présente ses condoléances aux proches des 100.000 morts du Covid-19

Le président américain a présenté ce jeudi ses condoléances aux proches des 100.000 morts du coronavirus aux Etats-Unis, plusieurs heures après le franchissement, la veille, de ce seuil tragique.

«Nous venons juste d’atteindre un seuil très triste avec le nombre de morts de la pandémie de coronavirus atteignant 100.000», a tweeté Donald Trump dans la matinée.

Pays le plus endeuillé du monde, les Etats-Unis ont franchi ce seuil ce mercredi peu avant 18h00, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

«A toutes les familles et amis de ceux qui sont partis, je veux présenter mes sincères condoléances et mon amour pour tout ce que ces personnes admirables défendaient et représentaient. Que Dieu soit avec vous! «, a ajouté le républicain.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!