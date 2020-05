Rentrée scolaire dans l’arrondissement : toutes les communes n’ont pas le même point de vue

WasseigesUne classe par jour à partir du 8 juinDeux groupes de dix, un jour par semaine et sans contact entre eux: c’est ainsi que se fera la rentrée. Et ce sera le 8 juin pour tous.À Wasseiges, après y avoir beaucoup pensé pendant la nuit, le bourgmestre, Thomas Courtois, a pris ses responsabilités. «J’ai convoqué mes directeurs à 13 h ce jeudi, avec ma petite idée. Et tout le monde a accepté de suite.»Mais, c’est quoi, cette «petite idée»?D’abord, attendre le lundi 8 juin pour faire rentrer les élèves, histoire d’avoir le temps de s’organiser et de pratiquer encore une semaine les règles en vigueur pour les enfants de 6e, 1re et 2e, rentrés il y a quelques jours.Ensuite, et surtout, faire revenir les trois dernières années par groupes de maximum 10 élèves, un jour par semaine. En clair, une classe de 15 élèves serait partagée en deux groupes, qui auraient cours séparément, ne se croiseraient pas et n’auraient pas les mêmes récréations.Une décision unique dans l’arrondissement mais motivée par les nombreuses inconnues qui persistent encore. «Puisque ce virus est encore méconnu, que les scientifiques n’ont pas toujours le même avis, que les avis changent rapidement et que la santé des enfants, des équipes éducatives, des parents et des proches reste la préoccupation première, le PO, en concertation avec les directions, a décidé de ne pas organiser la rentrée comme à la normale, de ne pas réunir toutes les classes en même temps sans distanciation, sans limite de nombre.»En agissant ainsi, le bourgmestre wasseigeois estime répondre au besoin de lien social des enfants tout en assurant la protection de chacun. «Toutes les réactions que j’ai eues sont positives, je suis d’autant plus satisfait d’avoir pris cette décision.»Conscient néanmoins de la difficulté rencontrée par certains parents, il précise que les garderies resteront accessibles. «Si ces décisions raviront certains et décevront d’autres, je peux vous assurer qu’elles ont été dictées par le principe de précaution et la gestion en bon père de famille», conclut le bourgmestre wasseigeois. Ajoutant même qu’il en assumerait les responsabilités, au nom du PO.