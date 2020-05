Coronavirus: les retours en famille désormais possibles dans les services pour personnes handicapées

Les retours en famille seront désormais possibles, sous certaines conditions, pour les personnes en situation de handicap résidant dans un des 400 services résidentiels (fermés depuis la mi-mars) que compte la Wallonie.

Le personnel et les résidents de ces établissements ont été dépistés et il apparaît qu’ils ont majoritairement été épargnés par le virus.

Au regard de ces éléments, des concertations ont été menées avec le secteur du handicap et plusieurs associations pour amorcer les premiers pas du déconfinement. Elles viennent d’aboutir et proposent, via une circulaire, de rétablir progressivement un fonctionnement plus approprié pour les bénéficiaires et les familles en termes de visites, de retours en famille et d’admission de nouveaux bénéficiaires, a annoncé jeudi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).

«Ce premier déconfinement devra s’opérer de manière souple et progressive, compte-tenu des contraintes sanitaires, matérielles, organisationnelles et environnementales de chaque service. Il respectera les recommandations et directives émises par le CNS», a-t-elle précisé.

Concrètement, la circulaire prévoit notamment, outre les retours en famille sous conditions, l’autorisation des visites de professionnels et prestataires de soins extérieurs à l’établissement tandis que les activités impliquant des contacts avec des personnes extérieures au service restent interdites, sauf exception.