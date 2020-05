Wanze: tous les enfants ne rentreront que le 8 juin en classe

Les écoliers de Wanze ne rentreront que le lundi 8 juin et par palier. Impossible d’organiser cela pour mardi prochain.

On le sent excédé, Christophe Lacroix. Clairement exaspéré. «Ce n’est pas une décision du Comité national de sécurité, rappelle-t-il. Mais issue d’une réunion de concertation entre l’État fédéral et les différentes communautés.» Et «une fois de plus», on a décidé «en vase clos». Aux pouvoirs organisateurs des écoles, aux directions, aux enseignants ensuite de se débrouiller et de répondre «aux théories de chambre de certains». Oui, il est excédé, le bourgmestre de Wanze. «J’ai l’impression que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est mis sous pression par les décisions flamandes et le patronat qui veut que tout le monde reprenne le chemin du travail. Mais il faut accompagner le citoyen avec empathie et ne pas considérer les enfants comme de la marchandise; il faut une transition douce.» Et Christophe Lacroix ajoute: «je pensais que la crise allait faire prendre conscience que l’humain doit être au centre de toute décision; ça, ce ne sont pas mes valeurs…»

Il est important que les enfants reprennent le chemin de l’école, qu’ils retrouvent les copains. Ils en ont besoin. Mais là, «on nous demande de remettre en route un système sans contrôle.» Comment expliquer aux parents que les masques et la distanciation sociale qui étaient si importants il y a encore quelques jours ne le sont plus aujourd’hui?

Un retour par palier

Wanze a décidé de se donner une semaine supplémentaire pour préparer tout cela. La décision de retour à l’école est tombée mercredi soir et il faudrait que les enfants recommencent l’école la semaine prochaine. C’est trop court d’autant plus que les autorités communales wanzoises veulent rencontrer les syndicats (en Copaloc mardi), que les directions des écoles retournent vers les enseignants. Il faut aussi envoyer un courrier aux parents pour expliquer les décisions et comment leurs enfants vont revenir en classe.

Car, la rentrée se ferait progressivement. «Le lundi 8 juin, on fera rentrer les 3e maternelles et les 3e primaires, explique l’échevine Martine Dabée. Le mardi 9, les 2e maternelles et les 4e primaires. Et le lendemain, les petits en accueil, les 1res primaires et les 5e Et là, tout le monde sera rentré. Mais ça doit encore être discuté.» Pourquoi organiser cela par palier? «On verra comment organiser ces bulles qu’on doit faire. Déjà, on va envoyer un courrier aux parents afin de savoir s’ils comptent remettre leurs enfants en classe.» Les 1re, 2e et 6e sont déjà rentrés; et là, 75% des enfants ont répondu présents.